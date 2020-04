Cerrar o endeudarse: la dura decisión que enfrenta una sanjuanina dueña de gimnasio

Desde los 13 años Fabiana Fernández, una sanjuanina emprendedora sub 30, sabía que ayudar a otras personas a entrenar y contagiar energía era lo suyo. Desde esa edad trabaja y hace tres años cumplió con el sueño de tener su propio gimnasio. Pero en pocos meses la pandemia de coronavirus parece haber dejado al borde del abismo todo el trabajo realizado: ya no tiene prácticamente ingresos, debe dos meses de alquiler y debió parar por completo el trabajo de otros tres profes que daban clases en su local.

"La situación es pésima, ya me cansé de llorar y ahora puedo hablar, pero la verdad es que no encuentro solución", contó la mamá de dos nenes chicos, a los que ya no sabe cómo pagarle la cuota del colegio. Como ella, más de 200 dueños de gimnasios de todo tipo tuvieron que cerrar sus puertas por la cuarentena obligatoria. Las clases online son una opción que apenas le sirve. "Abrís internet y tenés hasta modelos dando tutoriales de entrenamiento, entonces por qué alguien me pagaría a mí. Estamos subiendo clases a internet, pero además de motivar la función del profesor es controlar que nadie se lastime, cómo puedo ver si alguien está haciendo bien la fuerza o el movimiento a través de un vivo de Facebook", reflexiona la joven.

La situación de Fabiana y de tantos otros profesores y dueños de gimnasio sanjuaninos es crítica y muchos deben elegir entre apostar a un futuro que no saben cómo será y seguir endeudándose o cerrar las puertas de forma definitiva. Los gimnasios suelen funcionar en espacios grandes, salones que deben tener ciertas características arquitectónicas y esto significa que los alquileres no son baratos. Los más bajos suelen estar entre 30 y 40 mil pesos al mes, pero el grueso supera los 50 mil y hay algunos que se acercan a los 100 mil pesos de alquiler, dependiendo del tamaño, servicios y ubicación.

Las clases de la sanjuanina siempre estaban llenas, pero apenas se reactive el sector esto no será posible y es motivo de preocupación.

Algunos dueños de estos espacios le han dado facilidades a los empresarios para pagar el alquiler en cuotas cuando se reactive la actividad, pero esto no necesariamente será una solución definitiva. A Fabiana las cuentas no le salen: "cuando volvamos a trabajar, que no sabemos cuándo puede ser, vamos a tener que respetar un protocolo que por ejemplo a mí me obliga a no tener más de dos o tres personas por clases. Yo suelo tener 10 alumnos y trabajo de 15 a 23:30, un grupo tras otro, para poder pagar el alquiler, la luz, el agua y todos los insumos que necesita un gimnasio. Si cumplo la ocupación máxima voy a trabajar en pérdida y me voy a fundir".

Los pronósticos menos esperanzadores hablan de que la actividad normal no volverá hasta febrero próximo, por lo que los dueños de gimnasios sanjuaninos van a tener casi un año sin poder trabajar de forma normal. Y el mes en el que empezó la cuarentena no es un dato menor para este sector, porque es el momento del año en el que los que se dedican a este rubro se encuentran más complicados económicamente. Es que el boom de la inscripción en gimnasios es en octubre, noviembre, pero en enero y febrero todos esos "entusiastas estacionales" desaparecen y los clientes habituales suelen irse de vacaciones. Con marzo los empresarios de fitness esperaban volver a recuperarse, pero un virus importado de China los dejó fuera de juego.