Martín Guzmán aseguró que no habrá devaluación y apuntó contra el mercado

Martín Guzmán, el actual ministro de Economía, en una contundente entrevista en Radio con Vos, adelantó que no devaluarán el peso argentino y que la suba del dólar en el mercado oficial continuará al ritmo de la inflación actual.



Ante la ineludible consulta de si habrá devaluación o no, Guzmán fue directo: "No, no va a haber devaluación. Vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que va de la mano de la inflación", remarcando también que tomaron medidas para frenar la inflación.



Una de las definiciones más claras que dio el ministro fue sobre la suba del dólar blue, asegurando que se debe a factores externos a la economía real de la Argentina :"Quedaron atrapados tras comprar lebacs y es así que con muy poco volumen de compra pueden generar un aumento del dólar en el mercado paralelo", dijo en dicha entrevista radial.



Con esta postura, continuó asegurando que la verdadera brecha en el precio del dólar no tiene que ver con fuerzas reales de la economía, sino con actores que quieren salir de la posición de pesos y que con muy poco volumen generan un aumento de la brecha.



Como anuncio de medidas ante la suba del dólar blue, Guzmán dijo que harán "una subasta de bonos en dólares a la que se pueden integrar en bonos en pesos".



"Pese a que tenemos una brecha cambiaria que nos genera ansiedades importantes y que nos ocupa fuertemente, tenemos los instrumentos necesarios para continuar la política cambiaria que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación"



Para llevar tranquilidad a la población, el ministro aseguró : "Hoy tenemos una brecha cambiaria muy elevada, pero también tenemos superavit comercial, no hay pagos de deuda externa y a pesar de lo que se dice tenemos reservas por 41.000 millones de dólares".



El ministro Guzmán, nuevamente justificó el cepo cambiario implementado en septiembre por el gobierno nacional y el adelanto del pago del impuesto a las ganancias.:"Teníamos que cuidar las reservas para poder regular el valor del dólar oficial que es el que importa", dijo contundentemente, apuntando al mercado.