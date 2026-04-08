El dólar sigue cayendo y se aproxima a los $1.400

El dólar oficial cerró hoy en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre de ayer.

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La divisa estadounidense se mantuvo estable en la jornada. Tras haber perdido $10 al inicio de la rueda, recuperó $5 sobre el final y culminó este miércoles en $1.410, una baja de 0,37%. Es el único tipo de cambio, sacando a los financieros, que quedó por encima de los $1.400.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta, con una baja de $5 en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.388,5 tras haber perdido 0,3%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,59% hasta $1.425,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,58% hasta los $1.477,7.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$44.492 millones.