Ministerio de Género: mirá los requisitos para cobrar el plan de 21.600 pesos

Con el aumento del 28% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), se vieron afectadas varias prestaciones que entrega el Estado ya que se incremetan por el mismo porcentaje. Como es el caso del Potenciar Trabajo, la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), REPRO, la Beca Progresar,las jubilaciones, el salario docente y el Programa Acompañar.

Este último, que fue anunciado por el presidente Alberto Fernández junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), consta de una ayuda económica que entregará Anses para mujeres y personas LGBTIQ+ que acrediten situaciones de riesgo por violencia de género con el fin de promover su autonomía.

¿Cuándo comienzan a pagar el bono del Plan Acompañar y dónde se comenzará a implentar?

Las primeras provincias en implementarlo serán Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe y Chaco, informó Claudia Perugino, coordinadora de Acompañar a BAE Negocios. Estas jurisdicciones ya están en etapa de firma de convenios.

Sin embargo, aún no hay una fecha de inicio para el pago del bono. “No puedo dar una fecha porque todavía no empezamos a cargar los casos y no sabemos cuánto se va a demorar”, aclaró la funcionaria.

Entre enero y agosto se recibieron 20.369 comunicaciones a la línea 144, que fueron derivadas a distintos canales de asistencia para su seguimiento (intervenciones). Entre las provincias con más incidencia de intervenciones por violencia de género las registraron:

Buenos Aires con 12038 casos, representando el 59%.

CABA, con 3234 llamados, registrando el 16% de la población afectada.

Santa Fe, 876 casos, agrupando al 4% del país.

Mendoza, 796 casos, representa otro 4%.

Y Córdoba 585 llamados al 144, el 3% del total.

¿Cuál es el monto del bono?

El beneficio tiene un valor equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), es decir $21.600 por 6 meses y a nivel nacional.

Sin embargo, ahora el bono tendrá un incremento a la par del salario mínimo, ya que este último tiene previsto aumentar en tres tramos: será de 12% en octubre para alcanzar los $18.900, 10% en diciembre con un monto de $20.587,50 y un 6% restante en marzo que completará el aumento en $21.600. Por lo tanto, al completar las subas, el bono Acompañar será de $21.600.