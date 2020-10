La "isla" de San Juan: ¿Cuál fue el único sector industrial que repuntó en pandemia?

En medio de la actual crisis económica agravada por el coronavirus y en un contexto de fuertes tensiones cambiarias, el sector de la construcción es de momento la única actividad que ha salido bien parada en tiempos de recesión y pandemia en San Juan. Así lo afirmó Gustavo Fernández, vicepresidente local de la Unión Industrial Argentina en base a un monitoreo que vienen realizando en la provincia desde que arrancó la cuarentena.

"Al no existir estadísticas en San Juan, lo que nosotros estuvimos haciendo en el momento más crítico del Covid-19 fue testear la situación de las empresas locales. En esas encuestas que se realizaron por última vez en julio pasado participaron varias empresas de la provincia y notamos que la actividad industrial está partida en tres", afirmó el empresario. Y explicó que "el 60% de las empresas en San Juan no se han recuperado de los niveles de actividad previos a la pandemia, pero en algunos casos muy puntuales, hay empresas que a partir de agosto han tenido un repunte por encima del resto. Y son aquellos vinculados a los materiales de construcción. Construcciones de vivienda, de piletas y demás que la gente ha decidido apostar ahora que pasa más tiempo en la casa y no puede gastar el dinero en otras cuestiones", analizó Fernández.

"Ese incremento en refacciones del hogar se ha notado en la micro obra privada que se han reactivado. Pero esto es una isla porque la realidad en general es que hay niveles bastante bajos en los sectores más postergados", afirmó Fernández usando como referencia los últimos datos revelados a nivel nacional por la UIA que muestran una caída de la actividad industrial del 5,2% interanual en comparación con el año pasado y la caída del empleo que experimentó el sector privado.

A nivel local los sectores industriales más complicados fueron "de la industria textil y los autopartistas y alguna actividad vinculada al sector de plásticos que hay mucho en San Juan; con proveedores en base que han estado postergados y otros que si han estado vendiendo al sector de alimento que no paró", sostuvo.

El ranking de los más afectados en San Juan "continúa con los de alimentos y bebidas todos los vinculados a rubros esenciales. También el sector de salud y la industria química. En estos casos se han mantenido y se han recuperado dentro de un contexto recesivo previo a la pandemia", afirmó el vicepresidente local de la UIA.

El repunte de la construcción se vive de una manera alentadora si se tienen en cuenta el contexto recesivo y las cifras informadas hasta ahora. Por un lado la UIA habla de una caída del -5,2% interanual y por otro los números que informó el INDEC la semana pasada que son más crudos con una caída en agosto 7,1% en relación a igual mes del año pasado.