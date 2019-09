Tras el cepo y la desconfianza, ¿cuántos dólares retiraron de los bancos de San Juan?

Los retiros de depósitos en dólares por parte de ahorristas sanjuaninos registraron un incremento desde el jueves pasado hasta la fecha. Según pudo saber Tiempo de San Juan por intermedio de varios gerentes a cargo de las entidades financieras en la provincia, la corrida del dólar no se presentó como en años anteriores pero si “hubo un movimiento mayor lógico debido a la desconfianza no en el sistema financiero sino en la economía en general, sobre todo en la moneda dólar, las operaciones en pesos siguen normal sobre todo con las tazas de plazo fijo pero la gente se sigue resguardando en los dólares, aquellos que están calificados a tener más de 10 mil dólares están comprando bonos dólares y aquellos que tienen una caja de ahorro en dólares se los ofrecemos por si los quieren retirar, para evitar la desconfianza” sostuvo Jorge Favio Motta a cargo de la gerencia de Superville y agregó que “no hubo una corrida masiva pero si hubo más pequeños ahorristas que en sus arcas tienen depósitos de entre 1000 a 3000 dólares, y ellos si se presentaron a consultar o retirar el dinero por temor a un corralito o algo por el estilo”.

Por otra parte, el gerente de Banco Nación Fabián Carrera sostuvo que “estamos alineados a nivel nacional con la baja o retiro de dólares, al principio se agolparon a retirar sus depósitos en dólares, pero con el paso de los días se ha ido registrando una disminución de esa tendencia, si bien estamos un poquito por encima de lo habitual pero con el correr de los días se ha ido regularizando ese tipo de operativa en los depósitos”. Además agregó que “lo más complicado ha sido esta última semana tomando de jueves a jueves, pero de todas maneras está regularizándose la situación, los bancos habían tomado como iniciativa extender el horario de atención al público pero a partir del pasado miércoles ya no fue necesario seguir con esta medida” afirmó.

En el Santander Rio afirmaron en off the record que “en nuestro caso la situación fue normal, no tuvimos mucha gente que vino a retirar los depósitos de dólar, pero si tuvimos muchas consultas sobre cómo está la situación”. Desde el ICBC afirmaron que “es una tendencia general y nosotros no fuimos la excepción, hubo mucha gente que está sacando los dólares y sobre todo después del cepo varios compraron, pero los casos son de manera puntual, lo que si se repite en líneas generales es que varios sacaron sus ahorros, de todas maneras es una opción permitida del ahorrista que es dueño del dinero que tiene y tal vez cuando tenga más confianza en la situación económica volverá a depositar” advirtieron manteniendo reserva en la identidad.

En otros de los bancos consultados advirtieron que “había gente que venía con pesos y compraba dólares pero se los llevaba, otra gente que liquidaba su caja de ahorro en dólares y se los llevaba, pero ahora estamos saliendo de esa situación”. Los bancos que se abstuvieron a dar declaraciones al respecto fueron el BBVA Francés, el Hipotecario y el banco Columbia que completan los principales bancos de la plaza sanjuanina.

El derrumbe económico y cambiario genera desconfianza en los ahorristas, eso es un hecho. La baja de reservas del Banco Central, que en el último mes cayeron en más de 10 mil millones de dólares y otros debacles económicos alarmaron a los ahorristas. A eso se sumó la medida anunciada por Hernán Lacunza donde varios dudaron que la restricción del cepo pudiera aplicarse en sus finanzas. Debido a estos motivos se registró el comportamiento lógico de los ahorristas.