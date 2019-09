Por el apagón telefónico, el comercio sanjuanino perdió hasta $5 millones de pesos por hora

El apagón de Telefónica no sólo tuvo consecuencias en las comunicaciones diarias de los sanjuaninos, sino que también tuvo un efecto tremendo en el comercio local. Según un relevamiento exclusivo de la Cámara de Comercio para Tiempo de San Juan, los comerciantes perdieron hasta cinco millones de pesos por hora debido a las ventas con tarjeta de crédito y débito que no pudieron concretar.

Las ventas varían muchísimo de acuerdo al momento del mes. Del uno al diez es el pico. El 13 no es el momento en el que más se vende pero tampoco el peor. De acuerdo a la información recolectada, el comercio local perdió hasta cinco millones de pesos por hora debido al corte de Internet y telefonía. El comercio céntrico perdió tres millones por hora y los shoppings aproximadamente dos millones.

“Si el apagón no hubiera sido en la siesta, las consecuencias hubieran sido peores. De igual modo, en este contexto económico de crisis, estas pérdidas son muy importantes y le significan un gran perjuicio para los propietarios”, indicó Hermes Rodríguez, al frente de la Cámara.

¿Por qué no se pueden hacer operaciones con tarjeta cuando no hay Internet o teléfono fijo? Para que el posnet funcione es necesario que esté conectado a un teléfono fijo. De una forma parecida operan los posnet de Mercado Pago, que se conectan a celulares. Para colmo, los cajeros tampoco funcionaron y la gente no pudo sacar efectivo de sus cuentas bancarias.

El comercio local cerró los números de agosto en ultra rojo. Las ventas cayeron un 18% de acuerdo a los datos de la Cámara de Comercio. Ni el Día del Niño salvó las ventas. Febrero fue el único mes del año en el que se registró un crecimiento y tuvo que ver con el inicio de las clases.

En cuanto a las modalidades de pago, la mitad de las ventas son en efectivo y la otra mitad se abonan con tarjeta de crédito. Los planes sin interés son los que más seducen a los clientes.