Qué le pedirán los empresarios sanjuaninos a Alberto Fernández

Falta poco para el 1 de octubre, cuando en San Juan esperan a Alberto Fernández con una nutrida agenda de trabajo y encuentros cercanos con sectores que hacen a la economía en la provincia. Uno de esos meetings será con empresarios locales y si bien en Casa de Gobierno aún trabajan en la lista de invitados, según dijeron fuentes calificadas, los referentes del sector privado en la provincia están expectantes con los planteos que le puedan hacer llegar al presidenciable.

Se habla de un encuentro muy concurrido ese martes cuando esté Fernández en San Juan, en el marco de la campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre. Algunos referentes del sector dijeron que si los convocan irán a escuchar la posición concreta del candidato frente a la crisis que atraviesan de empresas, pymes e industrias locales. Otros hablaron de pedir salvatajes, relacionados mayormente con bajar la presión impositiva.

En una ronda de consultas, algunos de los referentes del empresariado local adelantaron sus planteos hacia Fernández:

Guillermo Cabrera/CAME

Hermes Rodríguez/Cámara de Comercio de San Juan

Nosotros desde el comercio tenemos un montón de cosas para proponer ya que es un sector muy vapuleado por la presión fiscal, el costo laboral. Nuestro planteo es por la regionalización de impuestos nacionales, bajar el costo laboral no en los sueldos sino en los impuestos que implica tener a una persona en relación de dependencia lo que se puede hacer bajando los impuestos nacionales, hoy el sueldo de un empleado está en 18 y 19 mil y 8 mil más de impuestos, es mucho. Si logran bajar el costo laboral tendríamos más empresas y más empleo. Si cada pyme en Argentina tomara 3 empleados solucionaríamos el problema de desempleo en el país”.

Dino Minozzi/Federación Económica de San Juan

Hugo Goransky/Unión Industrial de San Juan

César Borrego/Cámara Argentina de la Construcción

“Se supone que nos van a invitar. Pediríamos reactivar la construcción que es reactivar la economía, la llave de la luz de la economía es la construcción, es el primer indicador cuando hay o cesa la recesión. Deben reactivar la obra pública, reactivar los sistemas de créditos hipotecarios. La construcción no necesita dólares. Las medidas concretas es empezar a pagar los contratos de obra pública que Nación dejó de pagar hace mucho tiempo, devolver a las provincias lo que ha invertido y que Nación no pagó, tratar de buscar un subsidio para que los créditos hipotecarios no se paguen en UVA y programar nuevas obras públicas para que crezca el país”.