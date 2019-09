Los empresarios sanjuaninos ven difícil pagar un bono a los empleados

Si bien el sector empresario e industrial sanjuanino se mostró cauto sobre el anuncio del bono para privados anunciado este martes por el ministro de la Producción nacional Dante Sica, porque no conocen los detalles, coincidieron en decir que es de difícil aplicabilidad en San Juan.

Guillermo Cabrera/CAME

“Dadas las circunstancias en este momento es de difícil aplicación pero vamos a ver las negociaciones, qué se puede hacer. Somos conscientes de que hay que cubrir un desfasaje pero dadas las condiciones se hace muy complicado. No es imposible, a fin de año siempre hemos tenido la intención de un bono y dialogando con la parte sindical como el año pasado y se aplicaron aumentos graduales, hay que buscar la factibilidad para uno y para otro, que no termine afectando”.

Hermes Rodríguez/Cámara de Comercio de San Juan

“Nos encantaría poder pagarlo pero no estamos en condiciones, ninguna pyme está en condiciones de hacerlo, esto es un parche más a la economía, con 1000 pesos en septiembre y 1000 más en octubre no solucionamos nada. Es una medida política no económica, y nosotros reclamamos medidas de fondo, en la economía a largo plazo y que tengamos respuesta a la productividad, claramente es un perjudicial, se están cerrando dos negocios por día en San Juan. No hay que tratar de sacarle plata a los privados cuando debe dar una salida el Gobierno Nacional”.

Dino Minozzi/Federación Económica de San Juan

“Son anuncios que son voluntaristas, las crisis que atraviesan las pymes sanjuaninas hacen de muy difícil aplicación algunas cosas, estamos viendo con el personal muchas formas de atravesar esta situación. Estamos atravesando una crisis política y económica que creemos que va a durar hasta marzo del año que viene, hay que darle posibilidad a las pymes para que puedan trabajar. Que se suspendan los embargos de cuentas, que se suspendan las ejecuciones, que hagan planes de pago para aranceles aduaneros, todas medidas que pedimos para poder respirar, para poder pagar los sueldos. Si las empresas tienen una caída del 7% por mes, lejos de aplicar el bono estamos tratando de sostener al personal para no desafectarlo de las empresas. Son medidas por espasmo”.

Hugo Goransky/Unión Industrial de San Juan

“Es todo extraoficial. Consideramos que esto es algo que cada una de las empresas deberá dialogar con sus trabajadores porque muchas industrias y pymes del interior del país no la están pasando bien, creo que lo importante es preservar las fuentes de trabajo. Estamos convencidos de que si esto es obligatorio, debería haber un gesto del gobierno de no seguir cargando impositivamente a las pymes y a las industrias, debería compensarse con algún impuesto como aportes patronales que nos permita tener un respiro. Pero cada empresa deberá ver si puede hacerle frente con sus trabajadores para preservar las fuentes de trabajo. Pero esto es un parche”.

César Borrego /Cámara Argentina de la Construcción

“Nos es imposible implementar el bono, porque tenemos una paritaria que acompaña la inflación, que es remunerativo y que el gobierno no lo reconoce en los contratos de obra púbica, de modo que el bono es absolutamente inviable para el sector de la construcción. Actualmente hay en San Juan alrededor de 9.000 obreros con trabajo en blanco, la mayoría es obra pública”.