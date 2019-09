Sin control de cambios, el gobierno elige seguir sacrificando reservas para frenar al dólar

Luego de un viernes en el que el dólar saltó otro 2,9% para cerrar en $62,04 en bancos y agencias de la City porteña, pese a que el Banco Central sacrificó casi u$s400 millones de sus reservas, el Gobierno está decidido a jugar fuerte para frenar la escalada de la moneda estadounidense.

La nueva estrategia estaría marcada por un esquema de intervenciones agresivas. “El Banco Central va a jugar fuerte” anticipó a ámbito.com una alta fuente del Palacio de Hacienda.

En medios del mercado financiero, consultados por ámbito.com, se pone en duda esta estrategia.“El Banco Central puede frenar una corrida poniendo muchos dólares si el mercado cree que tiene muchos más atrás, sino simplemente es una oportunidad de compra barata, porque los dólares se le acaban”, señalan. De ahí que se especule en el mercado con un nuevo apoyo financiero internacional. Ambito.com pudo confirmar que el presidente Mauricio Macri tuvo conversaciones con su par norteamericano Donald Trump y, en este sentido, la expectativa es por una posible asistencia crediticia por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

Por lo pronto, en la conducción económica se valúa dejar de lado el esquema de subastas del Banco Central en su momento acordado con el Fondo Monetario Internacional, una decisión que, de concretarse, sería interpretada por los analistas como una victoria de la visión del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sobre la óptica del titular del Central, Guido Sandleris, quien sería más proclive a continuar con lo acordado con el organismo multilateral.

Por otro lado, están descartadas (por el momento) nuevas disposiciones sobre control de cambios. Por el momento no se está pensandola posibilidad de forzar a los grandes exportadores a liquidar divisas (salvo de manera indirecta como la reciente disposición de restringir el crédito en pesos) o inclusive la alternativa de volver a subir las retenciones al agro.

En las últimas horas el equipo económico también estuvo abocado “a full” en la elaboración del proyecto de ley de "reperfilamiento" de deuda que enviará al Congresoy en ese sentido, fuentes oficiales comentan que avanzan las conversaciones con la oposición para allanar el camino a su aprobación. Es que piensan que un acuerdo entre las distintas fuerzas daría una “señal positiva” para los tenedores de deuda.

La propuesta incluye cláusulas de acción colectiva a los bonos locales, decisión que demanda de la sanción de una ley, en un proceso semejante a lo que se hizo en Grecia en 2012, según explican en la conducción económica.

Lacunza habló con los referentes económicos del candidato opositor Alberto Fernández, como Guillermo Nielsen,comentan fuentes oficiales. En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, mantiene diálogo permanente con gobernadores de la oposición, con Roberto Lavagna, con Sergio Massa y con referentes políticos de Alternativa Federal. En esos contactos también participan el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

No confrontar

La idea es dejar de lado el “modo campaña", no salir a confrontar y seguir “tendiendo puentes”. En ese marco se explica el tweet del presidente Mauricio Macri de este viernes, en el que señaló que "todos podemos ayudar desde la responsabilidad y la prudencia a llevar tranquilidad".

A través de la red social, el mandatario envió un mensaje procurando tranquilizar a los mercados y solicitó que "cada uno desde su lugar", procure aportar esa dosis de tranquilidad, mientras que remarcó que como Presidente es su "única prioridad".

Críticas

No obstante, desde la oposición relativiza el diálogo, al que se considera una “verdad a medias”. “Nos llaman para informarnos sobre las medidas, pero no consultan nuestra opinión”, precisó una fuente muy cercana a Alberto Fernández. La queja es que solo son “llamados informativos” y no un dialogo. Asimismo, se defienden de las críticas por los dichos de Alberto Fernandez al Wall Street Journal respecto a que "Argentina está en un default virtual y escondido". Afirman que dicho reportaje se llevo a cabo una vez conocidas las medidas y que además es lo que siempre sostuvo. “No es ningún cambio de postura”, afirman en el entorno más cercano al candidato del Frente de Todos.

Fortaleza

Los contactos y el trabajo febril de la conducción oficial se explica en un contexto se severo “stress” financiero y cambiario. Las reservas del Banco Central cayeron con fuerza este viernes y terminaron el mes en los u$s54.098 millones, en otra jornada de turbulencia financiera y en la que la autoridad monetaria debió sacrificar casi u$s400 millones para intentar domar al billete.

Los activos internacionales del BCRA disminuyeron en la rueda u$s1.943 millones, por lo que desde las PASO acumularon una sangría de u$s12.210,5 millones, mientras que en el mes bajaron u$s13.801 millones.

La cotización de dólar superó este viernes los 62 (+2,9%) y obligó al Banco Central a seguir vendiendo sus divisas. Esta vez fueron u$s387 millones en cinco subastas. El BCRA "quemó" sólo esta semana 1.279 millones de dólares de sus reservas.

No obstante, desde el Palacio de Hacienda se enfatiza que “el sistema bancario tiene algunas fortalezas que no tenía en la crisis de 2001”.

Recuerdan que los depósitos en dólares solo se pueden prestar a generadores en divisas. Esos préstamos equivalen a solo un tercio de los depósitos. “Son préstamos de corto plazo y todo el resto los depósitos están disponibles para los que quieran llevárselos”. Señalan que el sistema es excedente en dólares y por eso, a diferencia de 2001, la tasa que pagan los bancos por los depósitos en dólares es 0%, “porque no los quieren, te los podes llevar todos” y el único problema puede ser de logística.

Además, puntualizan que “los bancos tienen mínima exposición al sector público y cuentan con altísima liquidez”.

