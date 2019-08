Loma Negra en crisis: paran los hornos y despiden obreros en San Juan

Hoy a la empresa cementera Loma Negra que funciona desde 1960 en la provincia no les es rentable producir en San Juan, por lo que decidió apagar los hornos de la planta ubicada en Rivadavia y echar a 14 trabajadores. Según confirmó el tuitular del gremio AOMA, Iván Malla, “a la empresa le es más viable traer material que producir acá”. En declaraciones a radio AM 1020, explicó que todos los años se hacen reparaciones para esta época en los hornos, pero que ahora, por la grave situación que atraviesa el país, no está dispuesta la empresa a hacer la inversión.

En una reunión que terminó a medida mañana de este viernes con los encargados de la empresa, el gremio dijo que “hemos logrado que esta planta quede como molienda y para despacho trayendo el material principal de la planta de Frías (Santiago del Estero)”.

El gremialista explicó que de 70 empleados se decidió desafectar a 40 pero tras las negociaciones se disminuyó el número a 23, de los cuales 4 se convino que aceptarán una prejubilación y de los restantes 19, 5 se pactó que sean reubicados en la planta de Frías. Los 14 restantes se quedaron sin empleo efectivamente y el gremio les está buscando alternativas laborales.

“Esto nos golpea a todos, San Juan ha sido una isla respecto de la crisis de todo el sector industrial del país, pero llegó lamentablemente”, dijo Malla. Destacó que “hemos logrado con la empresa cerrar las indemnizaciones al 150% de manera que compense un poco esta situación”. Ya han sido notificados los despidos y el gremio ya les ha comunicado que están buscándoles otra salida laboral. Los echados son obreros de entre 4 y 10 años de antigüedad aproximadamente.

“Las malas decisiones políticas influyen en nuestros compañeros. Hace pocos años la empresa iba a poner la planta modelo de Sudamérica y las condiciones que vivimos ahora hacen que apaguen los hornos”, analizó el gremialista.