San Juan perderá más de $1000 millones por las últimas medidas de Macri

Para amortiguar el golpe económico que sufrió el país durante los últimos días, la gestión de Mauricio Macri anunció en los últimos días varias medidas "para alentar el consumo". Pero al menos tres de estas medidas generaron fuertes críticas, ya que impactan directamente en el ingreso por coparticipación de los estados provinciales. La Comisión Federal de Impuestos, que integran los gobernadores de todo el país, publicó un duro informe en el que detallan cuánto se reducirán los ingresos de las arcas federales con las reducciones impositivas.

En San Juan la situación no será menos dañina, es que sólo con los cambios en Monotributo y Ganancias la provincia no recibirá 930 millones de pesos en lo que queda del año, según confirmó a Tiempo de San Juan el Subsecretario de Hacienda Gerardo Torrent. Esto significa que, luego de que calculen las pérdidas por la devolución del IVA a los alimentos de la canasta básica, las arcas provinciales dejarán de percibir más de 1000 millones de pesos.

Esto significa que la gestión local podría tener que suspender algunos proyectos de obras al no contar con el dinero que esperaban que estaba previsto que enviaran desde Capital Federal. A esto se suma que la posibilidad de que la gestión de Macri devuelva los 4000 millones de pesos adeudados por obras nacionales pagadas con dinero provincial.

El informe final con lo que perderá la provincia estará listo recién el martes, cuando desde los equipos técnicos de la Comisión Federal de Impuestos publiquen el impacto real de la última medida implementada por Nación. Es que la sorpresiva medida, anunciada el jueves a última hora y publicada el viernes en el boletín oficial, no aplica al total de productos que pagan IVA, sino a una lista de 13 que componen los alimentos más importantes de la canasta básica. Por eso, para los equipos financieros todavía es imposible medir cuál será el número que perderá cada Estado Provincial.

Pero incluso antes de que se conociera la quita del IVA, los mandatarios provinciales habían puesto el grito en el cielo por las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional. Según publicó Clarín este sábado, los Gobernadores de prácticamente todo el país habían solicitado una compensación por la disminución económica que sufrirán hasta diciembre.

En San Juan la molestia no era menor y Torrent se hizo eco de las declaraciones publicadas en Twitter de Alberto Fernández. "Si lo que se quería era favorecer el consumo, en vez de sacar el IVA tendrían que haber aumentado la asignación básica universal, aumentando así el poder adquisitivo de los que menos tienen", analizó el funcionario. Es que para el sanjuanino la medida como está planteada puede terminar no llegando a las góndolas y no generando ningún cambio en los sectores más vulnerables.

Otra de las quejas presentadas a nivel nacional es porque las medidas que ha tomado el ejecutivo apuntan todas a reducir buena parte de los ingresos provinciales, que deberán hacerse cargo de un porcentaje importante del dinero que Nación asegura que destinó a compensar los problemas de la última crisis económica.