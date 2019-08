Para el segundo de Hacienda local, la salida de Dujovne no cambiará el rumbo de la economía

Desde que se profundizaron los problemas económicos nacionales tras el resultado de las PASO, medios y analistas políticos barajaban la opción de que Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de la Nación, renunciara a su cargo. Las versiones terminaron por convertirse en realidad este sábado en la tarde, cuando apareció la carta de renuncia del funcionario y nombraron a cargo de la cartera más calienta a Hernán Lacunza.

El Subsecretario de Hacienda de San Juan, Gerardo Torrent, habló con Tiempo de San Juan y mostró su escepticismo respecto a que haya cambios profundos tras la salida de Dujovne. "En el contexto actual un cambio de ministro no significa mucho y obedece más a una decisión política que a un cambio de rumbo", opinó el también candidato a Diputado Nacional.

Es que para el sanjuanino el cambio de rostro es parte de una seguidilla de decisiones electorales que está tomando el poder Ejecutivo. "Las medidas que están implementado estos días, si bien favorecen el consumo, son extemporáneas y se deberían haber hecho mucho antes y no dos meses antes de las elecciones", detalló.

Incluso, el segundo de la cartera que dirige Roberto Gattoni dijo que la figura de Nicolás Dujovne estaba desgastada hace tiempo. "Es quien estaba al frente de un plan económico que no podía con la inflación, que no podía contener el dólar, que no generaba crecimiento y que incluso ha generado desempleo, con cierre de PYMES todos los días. El plan venía fracasando", opinó Torrent.

Con respecto a Hernán Lacunza, Torrent dijo que es "una persona persona que está muy ligada al Gobierno Nacional, es de las entrañas del PRO y no creo que cambie el rumbo económico del país o marque una diferencia con la mirada económica que pueda tener.