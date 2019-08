Durísima crítica sanjuanina a la quita del IVA de alimentos: "Es muy irresponsable"

"Desde el domingo vemos muchas irresponsabilidades en el presidente", reflexionó Laura Vera, titular de Amas de Casa del País en San Juan. La mujer aseguró que el decreto de eximir del IVA a un grupo de alimentos tiene serias fallas, a pesar de que es una medida que parece beneficiar a los más necesitados.

Vera explicó que lo publicado este viernes en el Boletín Oficial "no tiene una definición clara de cómo se va a aplicar y qué va a pasar cuando el Estado nacional se quede sin esa recaudación". Es que la activista explicó que ellos vienen hace tiempo analizando propuestas relacionadas a la reducción del IVA en la canasta básica y saben que quitando ese ingreso al Estado "las más perjudicadas son las provincias, que reciben la coparticipación que se traduce en obras".

Para Vera, quien es parte de la CCC, agrupación que hace tiempo presenta proyectos para reducir la carga impositiva de esenciales "esta eliminación temporal del IVA sin una clarificación puede terminar en un gran perjuicio". Incluso en las versiones presentadas por Amas de Casa plantearon que la quita en los alimentos debía ir acompañado por compensaciones en otros rubros para que no se produzca un desfinanciamiento.

El mayor problema es que el escueto comunicado publicado en el Boletín Oficial deja muy pocas precisiones de la implementación, como adelantaron en la mañana de este viernes los supermercadistas a Tiempo de San Juan. Para Vera, no está clara la metodología y esto terminará en que "los consumidores van a pedir los descuentos y los comerciantes no van a saber qué hacer". Incluso para la activista quedan dudas de hasta dónde se va a poder aplicar y recordó cómo en 2016 la gestión de Macri prometió hacer algo similar y nunca lo aplicó.

¿Una canasta con deficiencias?

Laura Vera comentó que lo impulsado por el Gobierno tiene otros dos problemas graves: la calidad de alimentación que plantea y que no servirá para reducir el costo tanto como se espera.

Para la titular de Amas de Casa, es preocupante que el decreto sólo le quite impuestos a harinas, derivados de las harinas, lácteos y algunas conservas. "No hay carnes, verduras ni frutas", explicó la mujer. Esto significaría que las familias argentinas terminarían eligiendo una dieta no del todo saludable por una cuestión de bolsillo.

Por otro lado, el descuento que verían los productos serían del 21% o el 10.5 en el caso de las harinas. Según el último relevamiento de Amas de Casa, las subas de precio sólo de lunes y martes en la provincia fueron de entre el 10% y el 30%, por lo que en muchos casos el descuento apenas alcanzaría a llevar el precio de las cosas a lo que costaban hace una semana.