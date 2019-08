Estatales sanjuaninos: ¿Cláusula gatillo o bono?

"He instruido al ministro de Hacienda (Roberto Gattoni) para que analice medida por medida pero nosotros no podemos todo, no podemos dar cláusula gatillo y el bono", dijo este miércoles Sergio Uñac sobre cómo se manejarán con los estatales provinciales.

El paquete de medidas anticrisis anunciado por Mauricio Macri contempla para los empleados de la administración pública nacional, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad federales un bono de 5.000 pesos a pagar a fines de este mes. Esto beneficiará a alrededor de 400.000 personas, según los cálculos oficiales. Y llegará a los trabajadores nacionales considerados en este grupo que están en San Juan.

Para los estatales provinciales, el gobernador se mostró muy cauto: "No podemos dar cláusula gatillo y el bono, sino deberíamos poner un tope a la cláusula gatillo que este año no va a ser menor al 45 o 50% y entregar el bono". No obstante aclaró que "no me quiero adelantar. En San Juan nos hemos manejado con tranquilidad y con prudencia, no solamente en las cuentas sino en las decisiones que tenemos que tomar. Vamos a seguir en ese camino y el ministro de Hacienda va a estudiar la situación, se va a juntar con los gremios y vamos a tomar resoluciones al respecto".

La claúsula gatillo es una medida que se da en San Juan este año por segundo consecutivo y son contadas con los dedos de una mano las provincias que han concedido el beneficio a los estatales. Consiste en el compromiso firmado en paritarias de que los salarios de los estatales provinciales se actualizarán automáticamente si la inflación dictada por INDEC supera el acuerdo salarial. En marzo los estatales sanjuaninos, que son más de 45.000 y la mayoría docentes, recibieron un aumento del 27%, del cual el 15% se pagó en marzo, y estaba previsto que en agosto se le sumara un 7% y en noviembre un 5% restante.

A fines de junio se sentaron los gremios con el ministro Roberto Gattoni a corregir el acuerdo en base a la profundización de la crisis y se pactó que adelantar el pago de una parte del segundo tramo del aumento salarial que se iba a dar en agosto. Se fijó aumentar en julio un 4.2%; en agosto completar el 2.8% y el resto del aumento pasarlo a octubre, en lugar de noviembre, cuando los sueldos mejorarán un 5% más.

Esto genera un millonario desembolso extra para el Estado. Este miércoles, el ministro Gattoni dijo que van a cumplir con todos los compromisos asumidos con la administración pública provincial hasta fin de año.

El acuerdo con los estatales y su revisión contemplan la cláusula gatillo vigente. mecanismo que no se esperaba aplicar hasta pasar la inflación el 27%, lo que se estimaba en septiembre. Aún no se da. No obstante, el gremio UPCN informó hoy que presentó oficialmente el pedido de que se active este mes, según dijo el gremialista José Villa a Tiempo de San Juan.