Cómo cayeron los anuncios de Macri en las pymes y trabajadores de San Juan

Tras las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri, referentes de diversos sectores de la economía sanjuanina opinaron sobre los alcances de estas acciones en empresas y trabajadores de San Juan.

-Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, opinó que “me parece que la medida es buena, el aumento del dólar suponía que se iba a transmitir directamente al surtidor, así que creo que por el momento dado el revuelo que provocó el resultado eleccionario, creo que es bueno lo anunciado”. Sobre la implementación del congelamiento de precio de los combustibles por 90 días, dijo que se aplicará como se disponga a nivel nacional y que las petroleras no van a provocar el aumento por lo que queda el previo como está ahora. Sobre si cree que aumentará de repente el precio tras los 90 días de congelamiento, analizó que “no, creo que se está esperando que se calmen un poco los mercados para que eso no tenga que pasar. Lo que pase en diciembre depende de los resultados eleccionarios”. En San Juan hubo este año 4 aumentos de la nafta.

-Laura Vera de la Asociación Amas de Casa del País, analizó que las medidas “no son concretas y no son generales, esperábamos que apuntara a los precios, alimentos y servicios, y no vemos eso reflejado en las medidas”. La dirigente social dijo que “los paliativos que proponen quedan por debajo de los aumentos de los últimos días, sin decir que venían ya muy por debajo. Nos parece perfecto que suban el salario mínimo que está en 12.500 pesos pero la canasta básica está en 18.000 en nuestra provincia, entonces mínimo debería subir el salario a 18 o 19.000 pesos para que la gente tenga aunque sea para comer. Con relación a las AUH, los sectores que más sufren son los más vulnerables porque gastan en el vivir diario, entonces el aumento que se propone de 1.000 pesos no equilibra nada, va a ser sólo una pequeña ayuda. Lo demás está en la nebulosa porque no da números concretos”. Además, se mostró incrédula con uno de los anuncios: “Lo de la nafta ojalá que así sea, porque en marzo hablo de tarifas del gas y de energía congeladas y en la práctica no pasó, ojala que así sea ahora, aliviaría a algunos sectores”.

-El presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi dijo que “son medidas que no digo que no sean importantes pero faltan medidas de fondo para que las pymes argentinas generen mano de obra genuina además de ingresos de divisas. Hay que pedir a Cancillería que trabaje en las barreras arancelarias que tiene el país con el primer mundo para que compren nuestros productos como pasó en otras épocas”. Respecto del plan para que las pymes paguen en 10 años sus obligaciones con la AFIP, Minozzi expresó que “sirve porque las empresas pymes están asfixiadas ya que la carga impositiva es monstruosa”. El empresario remarcó que justamente hoy se presentó una solicitada al Gobierno Nacional con un paquete de medidas que consideran necesarias para el sector de lo cual en el anuncio macrista no escucharon casi nada como respuesta.

-El presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, José “Catuco” Molina, opinó que “creo que son anuncios necesarios pero no suficientes, lo más importante es que ha comprendido la problemática para las pymes es tremenda, estamos destruidos, lamentablemente tiene que haber una elección de estas características para que lo comprenda cuando se lo venimos diciendo hace dos años. Las pymes estamos quebradas, no tenemos dinero para pagar los sueldos y los mentirosos éramos nosotros”. Sobre del plan de renegociación de deuda de la AFIP, advirtió que hay que ver también la tasa, porque “ahora son bastante caros”. Agregó que “ojalá que todas estas medidas traigan un poco de alivio. Ojalá dé resultado, porque todos estamos necesitando un poco de tranquilidad y optimismo. Los mercados están paralizados, no sabemos cómo van a impactar estas cosas financieramente y necesitamos créditos a largo plazo y con tasas accesibles”.