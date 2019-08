Martes de terror en San Juan: locales cerrados, productos sin precios y venta en dólares por la devaluación

El martes se sintió más fuerte que nunca el impacto de la suba del dólar y el descontrol en los mercados tras las elecciones. En el centro sanjuanino los compradores eran una rareza, había locales cerrados y quienes querían comprar debían enfrentarse a desabastecimiento, productos que no se vendían y hasta precios "dolarizados".

Según explicó a Tiempo de San Juan el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, fue un martes de "mucha incertidumbre, hay poco gente en el centro, ayer (por el lunes) se vendió un 30% menos de lo esperado y productos de mayor valor, como los electrodomésticos, no tienen precios". Algunos locales incluso optaron por cerrar las persianas antes o durante todo el día, ante la imposibilidad de vender lo que tenían porque no sabían "cuándo y por cuánto van a poder reponer". Otros objetos de menor valor también quedaron retenidos en los comercios: "sabemos de zapaterías que recibieron llamadas de las fábricas que les dijeron que no vendan nada, porque no saben cuánto van a subir los precios".

Mientras que la mayoría de los vendedores que se dedican a cosas más caras como repuestos, máquinas y hasta autos decidieron no concretar ninguna venta, Rodríguez contó que un vendedor de insumos para moto "directamente decidió vender sólo si le pagaban con dólares en efectivo".

Mientras tanto, el comercio esperaba desde hace semanas esta fecha. "Había muchas expectativas con el recambio de temporada, el aguinaldo y el día del niño", explicó Rodríguez. Incluso, julio y agosto parecían ser los meses en los que el comercio sanjuanino iba a poder levantar un poco cabeza después de casi un año con baja en la ventas. La fuerte caída del peso convirtió esos días que esperaban de crecimiento en una pesadilla que el empresario sólo pudo comparar "con lo que pasó hace 17 años, durante la crisis del 2001".

La contracción de la economía también llegó a las compras online. Hermes Rodríguez contó que tienen un caso testigo de un sanjuanino que intentó "hacer una operación el día viernes por internet, donde tenía un 35% de descuento. Cuando quiso hacer la compra se la rebotaron y este lunes cuando lo intentó otra vez ya no existía el descuento y tampoco le permitían hacer la compra con 12 cuotas". En cuanto a problemas con las tarjetas, Rodríguez dijo que no hay todavía un aviso oficial sobre una cancelación de los planes de cuotas sin interés. Aun así, algunos comercios decidieron no recibir planes de pagos a largo plazo, al menos hasta que no pasen los primeros días de incertidumbre.