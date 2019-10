Cuánto cobraron los ex empleados de la EMA tras la venta de maquinaria

Luego de que se vendiera maquinaria de Electrometalúrgica Andina, 183 trabajadores de la empresa cobraron un dinero tras 14 meses de sequía. En total, los empleados recibieron $8.600 y próximamente, tras el cobro de otro cheque la suma alcanzará los $14.000. Por la venta de maquinaria en desuso, la EMA cobró $2.000.000, que divididos entre los obreros totaliza este aporte.

Los pagos de la maquinaria vendida se realizaron con cheques, que fueron cobrados recientemente. La Subsecretaría de Trabajo estuvo a cargo de la instrumentación de los pagos. Los obreros tuvieron que acreditar su identidad en el organismo de gobierno, llevar su DNI para cobrar posteriormente.

El dinero que percibirán los trabajadores no es el esperado. Unos $1.000 por mes sin cobrar.

Desde hace casi dos años los trabajadores de la empresa vienen realizando jornadas de protestas debido a la situación en la que quedaron tras el cierre de la compañía que supo ser modelo industrial en todo el país. La situación de los obreros de la EMA es particular porque no fueron despedidos, por ende no tienen acceso a los beneficios de ANSES para desocupados.

Los obreros denunciaron por abandono de persona a las hermanas Carmona, propietarias de la firma. Según los últimos datos, a cada trabajador la empresa le debe $700.000, lo que implica más de $210 millones de pesos en sueldos. A este monto se le deberían sumar las indemnizaciones, que serían del 100% porque las propietarias no se presentaron a las audiencias conciliatorias y se cayó el acuerdo del 60% que hizo el Sindicato de los Químicos.