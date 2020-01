Los nenes sanjuaninos que se animaron a retar a dos cracks del ciclismo mundial

View this post on Instagram

#ESPNBike Tremendo momento: Fernando #Gaviria y Maxi #Richeze ya entrenan en las rutas argentinas para #SANJUANxESPN, u00a1y se sumaron dos pequeu00f1os con ellos! ud83eudd29ud83dudc4f @uae_team_emirates @maximilianoricheze @fernandogaviriarendon