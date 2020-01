Sorpresa: ¿peligra la participación del SEP en la Vuelta a San Juan?

Este jueves el Sindicato de Empleados Públicos hizo oficial la escuadra que competirá, desde el 26 de enero al 2 de febrero, en la Vuelta a San Juan Internacional. Sin embargo, en medio de la presentación, el director general del equipo señaló que si bien tienen la licencia continental aún no fueron confirmados en la competencia.

Según señaló José Díaz, el SEP fue notificado por la UCI que antes del inicio de la competencia deben abonar un pasaporte antidopaje de 3.500 euros. La transferencia ya se realizó, pero todavía no impactó en las cuentas del ente con sede en Suiza y hay incertidumbre en el equipo.

“La notificación llegó sobre la hora, a días de correr la Vuelta. Igual ya hicimos la transferencia, pero teniendo en cuenta que es difícil poder sacar euros y dólares desde nuestro país, la operación bancaria todavía no impactó en la cuenta de la UCI en Suiza, es decir que todavía no estamos autorizados a correr la Vuelta. Si bien tenemos la predisposición de todas las partes, tanto de la organización como así también del Banco, no nos podemos confiar”, comentó Díaz.

Desde la escuadra creen que todo se va a solucionar este viernes. "El SEP fue el primer equipo en obtener la Licencia Continental y hace un gran sacrificio económico y deportivo para mantenerse con la situación que atraviesa el país. Volvemos a la Vuelta y queremos ser protagonistas”, agregó el director general.

Cabe destacar que el en la edición que dará comienzo el próximo domingo 26 de enero será el regreso del Sindicato de Empleados Públicos a la Vuelta, tras cumplir la sanción que le impuso en 2019 la Unión Ciclista Internacional por doping.

Los 7 del SEP para la Vuelta

El capitán será Juan Pablo Dotti, quien estará acompañado por el brasileño Magno Prado Nazaret, los sanjuaninos Héctor Maximiliano Lucero y Leonardo Cobarrubia, el tresarroyense Matías Maggiora, el cordobés Efrain Toloza y el mendocino Alejandro Durán. Además estuvieron en la cita el director general del SEP José Alberto Díaz y el director del equipo José Díaz (h).

