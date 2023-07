Viral en TikTok: la hija de Khloé Kardashian mostró su amor por Leo Messi y explotó todo

En el video, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, puede verse a la niña junto a su mamá, mostrando orgullosa su atuendo.

Las Kardashian fans de Messi no existen. Las Kardashian fans de Messi: #LeBanana #Messi #LeoMessi #LionelMessi #Argentina #DreamKardashian #TrueThompson #KhloeKardashian #TheKardashians

Las Kardashian fans de Messi no existen. Las Kardashian fans de Messi: #LeBanana #Messi #LeoMessi #LionelMessi #Argentina #DreamKardashian #TrueThompson #KhloeKardashian #TheKardashians

Es importante recordar que Khloé y sus hermanas son las figuras mediáticas más importantes de Norteamérica, con una presencia constante en las redes sociales y en los canales líderes gracias a su agitada vida personal y laboral.

Es importante remarcar que muchas primeras figuras han mostrado el amor que sienten por el goleador argentino públicamente.

La supermodelo Yael Shelbia, considerada “la mujer más bella del mundo”, conoció al astro durante una gala publicitaria y quedó fascinada con él; por su parte, la actriz Gal Gadot, famosa por su papel como “Mujer Maravilla”, declaró: “Es dulce, me parece muy bueno por dentro y por fuera”.

La modelo brasileña Suzy Cortez se mostró mucho más efusiva y mostró su adoración por el jugador tatuándose su cara en el cuerpo.

Por su parte, la conductora Oprah Winfrey le habló directamente a la cámara para darle un excelente consejo personal al jugador: “Messi, este mensaje es para ti y de antemano debes saber esto. Debes ir profundo, muy profundo, dentro tuyo para encontrar toda la fuerza que llevas dentro. Messi, tienes que ser un guerrero”.

Lionel Messi Being FLIRTED Over By FEMALE Celebrities