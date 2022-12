Violencia en el vestuario y partido suspendido: qué dijo Unión sobre la agresión al DT de Peñaflor

Debido a la agresión a Agüero en el vestuario, mientras su equipo hacía la entrada en calor, mencionó que no se encontraba en el lugar al momento del hecho, pero que repudia todo tipo de violencia: "Hay que tomar los recaudos necesarios para que no vuelva a suceder. Somos una Comisión grande que estamos agarrando al club, yo no me he comunicado todavía con él (Ariel Agüero), pero lo voy a hacer en estos días".

Respecto a cómo seguirá la situación, en cuanto al partido que tuvo que ser suspendido, dijo que se sabrá en los próximos días: "Se hizo un descargo en el Consejo y tendremos que esperar que pronto y rápido el Consejo Federal se expida y ver que sucede. Si nos permiten jugar el partido, si nos dan el partido perdido, la multa y todo lo que lleva. Estamos esperando qué se va a emitir. Estamos tomando recaudos y la precaución para evitar cualquier tipo de ingreso a cualquier persona que no sea del área. Estamos trabajando en eso para evitar inconvenientes o violencia, que es a lo que estamos en contra, sea quien sea".

Por último, el dirigente de Unión se refirió: "Tratamos de hacerles ver y de ordenar un poco el club porque de esta forma solo lo perjudicamos y es un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo atrás. Queremos hacer notar la realidad por la que vive el club y que es una realidad muy positiva, porque estamos compitiendo a nivel nacional y provincial, llegando a finales y eso es muy bueno para el club. Unión es el club más grande de la provincia y creo que debemos comportarnos como tal: demostrar que somos grandes, alentando y gritando por los colores, pero sin ningún tipo de violencia".