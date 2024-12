Viejas glorias verdinegras palpitaron la final ante Gimnasia: "Con Mendoza hay que ganar, cueste lo que cueste"

No es un partido más. San Martín vuelve a tener un choque con su historia y el enfrentamiento será nada más y nada menos que ante Gimnasia de Mendoza: sabor a clásico y por un lugar en Primera División. Aunque la final tendrá todos los chiches en el Gigante de Alberdi, es un capítulo especial por tratarse de la vecina provincia. Rivalidad eterna. Viejas glorias verdinegras palpitaron el encuentro ante los mendocinos.

Entrevista Santi López, el "bombero" verdinegro que va por la gloria ante un ex: "Voy a enfrentar a muchos amigos, pero hoy solo pienso en esta camiseta"

En la previa al partido en el Estadio César Villagra, Tiempo de San Juan conversó con ex jugadores que vistieron la camiseta de San Martín en una época dorada: Néstor Leal, Ricardo Dillon, Pablo Saavedra, Marcos Otarola y Alejandro Gómez dejaron su pálpito. Si bien cada uno expuso un discurso diferente, coincidieron que el vs. Mendoza es 'brutal', le da su toque y es un 'mata mata que se debe ganar como sea'.

- Néstor "Yiyo" Leal: "Deseo de todo corazón que se les de"

"El jugador en estos momentos solo piensa en jugar y hacer las cosas de la mejor manera, en que te vas a matar por tu compañero. Tenés tantos atrás tuyo que querés darle también una alegría a ellos. Este es un clásico cuyano y eso le da el plus, yo creo que el plantel ya lo está sabiendo, ellos se van a matar por esta camiseta, por estos colores... yo ya lo viví cuando ascendimos en el '91 al Nacional B, cuando justamente le ganamos a Gimnasia de Mendoza. El marco del estadio lleno va a ser muy lindo, se te pone la piel de gallina. Deseo de todo corazón que se de, lo digo como hincha y ex jugador".

image.png

- Ricardo Dillon: "Tienen una nueva oportunidad de llegar a Primera"

"El jugador quiere que ya empiece el partido, en la que quizás en la semana le costó conciliar el sueño imaginándose lo que puede pasar y lo que puede venir. Esto de jugar contra Mendoza no cambia en nada porque se ha perdido tanto la rivalidad que no cambia la ecuación. Lo que hace este partido es tener nuevamente la oportunidad de llegar a Primera como lo hizo hace algunos años y quedar en la historia del club. Tengo la ilusión de que San Martín va a ganar y de que el destino tiene un encuentro con este plantel, cuerpo técnico para terminar en Primera".

Sin título.jpg

Alejandro "Cano" Gómez: "Con Mendoza siempre es ganar o ganar"

"El jugador siente que va a jugar el partido de su vida, los nervios ya pasaron y es como una experiencia divina. el ya haber jugado partidos decisivos lo ha llevado a tener experiencia y ya saben manejar la situación. En esta instancia el jugador piensa en todo lo que pasó en el año, momentos buenos y malos que compartieron. Es una mezcla que no se puede describir, vas a jugar el mejor partido de tu vida. El jugador se levanta feliz, contento, es una onda positiva y pensando en creer que se puede dar ese sueño. Jugar contra un equipo mendocino ya sea en el torneo o una final siempre le querés ganar cualquiera sea el equipo le vas a querer ganar si o si. Con Mendoza siempre fue bravo y siempre es ganar o ganar. Cueste lo que cueste. No me animo a dar un resultado, pero San Martín llega muy bien con el mata mata. Fue justo ganador. Te deja buena imagen y sabe a los que juega, esto es un mano a mano y lo único que importa es el resultado y espero que sea positivo".

Sin título.jpg

Marcos Otarola: "Tiene un buen equipo y están dadas las condiciones para que se de"

"Todo jugador sueña con esto, con jugar una final y más para ascender a Primera A. A nosotros nos tocó vivir la misma sensación, cuando San Juan venía de una escases de no figurar dentro del ámbito nacional. El otro día que terminó el partido y supe que jugábamos con Gimnasia se me vinieron un montón de recuerdos. Nosotros tenemos un grupo de esa época y fue el comentario al instante. Creo que San Martín tiene un buen equipo y están todas las condiciones dadas para que pueda ascender a la A y más con el apoyo de la gente como se vio el domingo que fue impresionante".

Sin título.jpg

Pablo Saavedra: "San Martín estará a la altura y espero con el corazón que se le de al equipo"

"El jugador vive momentos de mucha ansiedad en estos momentos, solo piensa en qué hacer para el bien del equipo y obvio que tiene temor a equivocarse. Con Mendoza siempre fue especial, más con Godoy Cruz, pero con Gimnasia también. En condiciones normales debería salir bien parado San Martin, ya que tuvo su pico máximo hasta que se cruzó con Tucumán, de ahí lo sintió y ahora viene renovado y con fuerzas, con más fundamentos. Lo del ascenso 90/91 fue muy lindo para la gente en general, ya que el equipo era formado por la mayoría de sanjuaninos porque veníamos de los viejos torneos regionales. Para este partido, San Martin tiene más recorrido en la categoría y esta más curtido por los momentos que vivió en este torneo, por eso creo que estará a la altura. Espero con el corazón que este equipo vuelva a Primera, por el plantel, cuerpo técnico, dirigentes y la gran hinchada".