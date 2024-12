Santi López, el "bombero" verdinegro que va por la gloria ante un ex: "Voy a enfrentar a muchos amigos, pero hoy solo pienso en esta camiseta"

Santiago López García (26) vive días convulsionados. El volante verdinegro está a punto de disputar la final más importante de su carrera y lo hará contra un rival especial: Gimnasia de Mendoza, el club que lo vio nacer futbolísticamente y donde llegó a ser capitán hasta la temporada pasada. Aunque será un partido con tinte especial, el "bombero" verdinegro -apodo que recibió en una transmisión radial por parte del periodista Cristofer Díaz por apagar cualquier incendio y no dejar a gamba a ningún compañero- palpitó el choque con su exclub con gran profesionalismo. "No importa el rival, tenemos que pensar en nosotros y saber que esto es una final", aseguró.

El futbolista llegó a Concepción en enero pasado, un poco influenciado por un amigo y excompañero, Marcos "El Pampa" Gelabert: "La verdad me gustó la propuesta del club, al que ya conocía. Soy muy amigo del Pampa, quien me habló muy bien de la institución. Eso fue lo último que me hizo terminar de decidir y también esto de que estoy cerca de mi casa, es importante porque mi familia puede venir a todos los partidos locales, están siempre conmigo. Pero sí, el Pampa me convenció".

Lo que nunca imaginó en esa transición era que iba a enfrentar a su exclub en la final por el segundo ascenso a Primera División. En ese contexto, Santi se mostró con calma pero enfocado: "Por ahora tranquilo, preparando la semana con mucho entusiasmo. Sabemos que es un partido consagratorio, el que siempre queremos jugar. Y, obviamente, ni hablar para el hincha, que vive esto año tras año, el que acompaña al club toda la vida. Voy a enfrentar a muchos amigos, pero hoy solo pienso en esta camiseta. No importa el rival, tenemos que pensar en nosotros y saber que esto es una final".

WhatsApp Image 2024-12-04 at 13.25.42 (1).jpeg

El camino a la gran definición del Reducido no fue fácil. El conjunto sanjuanino tuvo que superar a un durísimo Nueva Chicago en la semifinal, en un partido que López García calificó como "tremendo". "Estas definiciones siempre se resuelven por detalles. El nerviosismo está porque si perdés te vas a casa y se termina un sueño. Pero el equipo estuvo a la altura, y por eso estamos en la final. La gente también fue clave, ha estado todo el año apoyándonos. Como jugadores, nos debemos a ellos, porque hacen un esfuerzo enorme para estar siempre con el club. Sabemos que no es fácil, y eso nos da un impulso extra", sostuvo

Pero ahora el desafío es aún mayor: enfrentarse a Gimnasia, donde debutó cuando tenía 20 años y portó la cinta de capitán hasta 2023. A pesar de esto, el volante no se dejó llevar por la emoción de reencuentro con el club mendocino: "Es mi exclub, tengo muchos amigos ahí, pero uno vive de esto, es profesional. Hoy me debo a San Martín, que es el club que confió en mí y cuya camiseta defiendo con orgullo. No siento ninguna carga emocional por enfrentar a Gimnasia, solo pienso en ganar con San Martín".

Sí reconoció que en los últimos días hubo mensajes cruzados con sus excompañeros, aunque siempre en tono amistoso. "Sí, estuvimos hablando. Siempre hay chicanas, pero todo con buena onda. Sabemos que es un partido importante, pero cada uno defiende lo suyo".

Embed - Santiago Lopez SM

Pese al "morbo" que puede generarse por el enfrentamiento ante un ex y la expectativa que genera una final, el jugador verdinegro tiene claro que el enfoque debe estar en el equipo y en el trabajo que han hecho durante todo el año. "Las finales hay que jugarlas como tal. No importa quién esté enfrente, nuestro enfoque está en nosotros mismos. Sabemos lo que tenemos que hacer y estamos preparados para darlo todo por esta camiseta".

La clave de este presente soñado para el Pueblo Viejo, según López, está en la unión del grupo. "Somos un equipo humilde, unido y con mucho hambre. Esas tres cosas juntas nos han traído hasta acá. En el fútbol podés ganar, perder o empatar, pero lo que sí podés garantizar es el esfuerzo. Y este equipo siempre deja todo en la cancha. Eso es lo que más valoro: pase lo que pase, damos el máximo".