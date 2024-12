Video: entre lágrimas y un 'champú', así festejó un hincha verdinegro el ascenso a Primera

¿Cómo celebró el ascenso? destapó una botella de champagne y con la pilcha verdinegra comenzó a cantarle a la tele: "El verde se va de la B, el verde se va de la B...".

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Entre lágrimas y un ‘champú’, así festejó un hincha verdinegro el ascenso a Primera Siguen apareciendo los festejos de los hinchas de San Martín y este no pasó desapercibido. El video se hizo viral al instante y generó cientos de reacciones. “El Verde se va de la B...”, cantaba el fanático tras el pitazo final de Nicolás Ramírez en el Alberdi. Se trata de Marcelo Miranda, el hincha que no pudo viajar a la final del Reducido pero que siguió muy de cerca el partido desde su casa. Pilcha verdinegra y un champagne para celebrar la vuelta a la máxima división del fútbol argentino. La nota completa en @tiempodesanjuan #emocion #festejos #verdinegro #hinchas #primeradivisión #tiempodesanjuan"