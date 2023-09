Video: el golazo de una jugadora de hockey que se viralizó en las redes

"En los entrenamientos siempre lo practicaba, a veces me salía y otras no. Ese día llegó el penal y le pregunté a ella (Lourdes, su hermana) si lo hacía o no y me dijo 'sí hacelo, si te sale mal no importa, después lo haces de vuelta'. Entonces lo hice y me salió", recordó la jugadora de inferiores de la Sub 14 de UDAP.

