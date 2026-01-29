Video: en el gol de Boca, ¿se le escapó el grito de gol al Ruso Ascacibar?

Arrancó el Torneo Apertura del fútbol argentino y la fecha dos tuvo juego entresemana. Boca enfrentó al Estudiantes campeón del sanjuanino Fabricio Pérez, en un enfrentamiento que terminó 2-1 para el elenco de Ribera. Si bien todo pasó por el resultado deportivo, lo extra también se vio: Santiago "Ruso" Ascacibar, ex Pincha y flamante refuerzo Xeneize, estuvo en el palco tras su polémico traspaso.

La llegada de Santiago Ascacíbar a Boca fue la gran bomba del mercado de pases del fútbol argentino. Capitán, referente e ídolo de Estudiantes, el Ruso se fue tras la primera fecha y en La Plata quedó un marcado descontento por su partida. El destino quiso que justo esta noche se enfrenten ambos equipos y el futbolista dijo presente en la que supo ser su casa hasta hace algunos días atrás. Comiendo empanadas y tomando mates, vio el partido junto a otros futbolistas del plantel que no jugaron como Miguel Merentiel, Camilo Rey Domenech o Lucas Janson.

image Como recién llegado y al tratarse de su ex club, el jugador fue ponchado por las cámaras durante todo el partido y su reacción ante los goles se llenaron de comentarios en las redes. Así gritó Ascacibar el gol de Boca: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016709481166463470&partner=&hide_thread=false ¡¡¡LO GRITÓ EL RUSITO!!! ¡¡¡ASCACIBAR, QUE FUE JUGADOR DE ESTUDIANTES HASTA ESTE MARTES, FESTEJÓ EL DESCUENTO DE BOCA ANTE EL PINCHARRATA!!! pic.twitter.com/CtVSyZkBhk — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

