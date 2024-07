Video: el 'Burrito' Ortega hizo oficial su llegada a San Juan

"Hola gente de La Banda de River de San Juan, quiero decirles que el 22 de septiembre voy a estar compartiendo un almuerzo con todos los hinchas de River", comunicó a través de un video.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El 'Burrito' Ortega hizo oficial su llegada a San Juan La Banda de River San Juan se puso en contacto con el ex jugador y organizó su llegada a la provincia. Los hinchas podrán compartir un almuerzo con el ex jugador y seguir el Superclásico que se verá en la pantalla gigante del evento. La movida de dos fanáticos del Millonario. Leé la nota completa en nuestra web o haciendo click en las Stories de @tiempodesanjuan #sanjuan #burritoortega #riverplate"