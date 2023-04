Valiente, preocupado por la violencia en las canchas y calidad del arbitraje sanjuanino

Mundial Sub 20

Mundial Sub 20 Desamparados y San Martín serán los únicos clubes que recibirán a las selecciones

"Desde el año pasado venimos con el tema de la violencia, es un tema que venimos tratando con los dirigentes de forma cotidiana. Obviamente no es una cuestión que se pueda erradicar de un día para el otro, es algo más cultural, de la sociedad en la que vivimos. El fútbol forma parte de esa sociedad", comenzó diciendo el dirigente sanjuanino.

"El Tribunal de Disciplina actúa en consecuencia y las penas no son blandas, son duras. Sin embargo, siguen sucediendo hechos de violencia. No solamente con el castigo se corrige. Pero observo que quien agrede siempre tiene un pretexto, una excusa, por la que se desencadena su ira. No se hacen cargo de que son parte del problema", agregó Valiente.

Los últimos dos incidentes ocurrieron en el Torneo de Invierno, uno cuando el plantel de Villa Obrera fue atacado a pedradas en cancha de López Peláez. Luego, en cancha de Desamparados, al menos dos jugadores terminaron en observación del Hospital Rawson después de también ser apedreados.

"Le echamos la culpa a la Policía por abrir el portón, pero eso no te habilita a agarrar una piedra y tirársela a otro. El problema es de esa persona. Tampoco el hecho de gritar un gol enfrente de la tribuna contraria, algo que no corresponde tampoco, te habilita a tirar piedras a la cabeza del jugador. Esto nos preocupa, creo que nos falta endender lo que nos está pasando ", remarcó Valiente.

El presidente de la Liga Sanjuanina, por otra parte, se refirió a otra polémica que sacude por estas semanas al fútbol local: el arbitraje. Tanto los hinchas como dirigentes de los clubes sanjuaninos han manifestado en redes sociales no estar conforme con el nivel que hay en San Juan, denunciando haber sido perjudicados en diferentes situaciones. "Cuando asumimos, decidimos darle cobertura a todos los partidos porque en algunas categorías no había partidos por falta de árbitros. Y le dimos cobertura a todos sabiendo que la calidad no era buena. Estamos con este desafío de mejorar la calidad de los árbitros", respondió al respecto el dirigente.