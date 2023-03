Valentina Frías, la joven promesa sanjuanina de la natación 

Claramente su lugar no estaba destinado a ser ahí: "Me decidí por natación porque era el deporte que más disfrutaba", confesó.

Mi mamá hizo deportes a lo largo de toda su vida y mi papá juega al handball

La deportista hace su trabajo de hormiga desde hace cuatro años y eso le está dando sus frutos: "He participado en cuatro nacionales y logré resultados de campeona argentina en 800 y 400 metros libres y también logrando medalla en 200 y 100 libres. También fui campeona nacional en 5km de aguas abiertas y eso me permitió clasificar al Sudamericano de aguas abiertas que se hizo en Perú en 2021".

A su corta edad y al tener tantos títulos por su compromiso con la natación, Valentina no ocultó la comparación con la gran Delfina Pigniatiello, la ex nadadora argentina que ganó campeonatos mundiales y sacó oro en los Juegos Olímpicos: "No sé si soy una fututa Delfi pigniatiello (23), me gustaría, pero hay que entrenar muy duro y es muy dura también la competencia".

Por último, la joven dijo que el cartel de 'promesa' le pesa un poco, ya que se siente en la obligación de siempre responder con buenas actuaciones, pero que sin embargo, también se toma el tiempo de disfrutarlo.

Me siento muy contenta cuando me dicen que soy una de las promesas de San Juan en la natación, pero a la vez también siento un poco de presión, ya que siento que tengo que traer buenos resultados en todas las competencias. Pero saberlo también me pone muy feliz