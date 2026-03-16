Urquiza debutó en la Liga Federal ante un experimentado Banda Norte

En el estadio de la calle Cortínez, Club Atlético Urquiza tuvo su debut oficial en la Liga Federal de Básquet al recibir a Banda Norte de Río Cuarto, en el marco de la segunda fecha de la Conferencia Centro “A”. Con un gran acompañamiento del público, las Panteras afrontaron un exigente compromiso frente a un rival con experiencia en la categoría.

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El quinteto inicial del conjunto sanjuanino estuvo compuesto por Ismael Sarruff, Pedro Amorós, Fabricio Cabañas, Emanuel Cabañas y Gonzalo Bustos, una formación que buscó imprimir intensidad ofensiva desde el arranque. Del otro lado, el equipo cordobés encontró rápidamente respuestas en Emmanuel Beltrán y Nicolás de Rivas, quienes asumieron el protagonismo en el ataque visitante.

Banda Norte tomó la iniciativa en el marcador (15-13), haciendo pesar su experiencia en el juego colectivo. Algunos errores no forzados condicionaron a Urquiza en ese tramo, que intentó equilibrar el desarrollo con los lanzamientos externos de Sarruff y Amorós.

Las transiciones rápidas del conjunto cordobés comenzaron a generar situaciones más claras de gol, presionando a los dirigidos por Sergio Cabañas. Sin embargo, la reacción ofensiva de Sarruff y Amorós permitió que las Panteras sostuvieran la paridad y cerraran el primer cuarto con ventaja mínima de 21-20.

En el segundo período, Banda Norte encontró mayor fluidez a partir de la rotación del plantel con los ingresos de Tomás Muñoz, Bruno Marioli y Benjamín Titarelli. Nicolás De Rivas continuó siendo determinante en el juego interior, mientras que Urquiza buscó fortalecer su defensa con las intervenciones de Martín Moliní y Matías Muñoz.

La visita comenzó a marcar diferencias en el marcador, llegando a establecer una ventaja que obligó a las Panteras a redoblar esfuerzos. Pedro Amorós logró descontar desde la zona pintada, mientras que Emanuel y Fabricio Cabañas aportaron puntos para sostener el ritmo ofensivo del equipo local. Aun así, Banda Norte mantuvo el control del juego y se fue al descanso largo con ventaja de 44-35.

En la segunda mitad, el conjunto cordobés consolidó su dominio. Con Nicolás de Rivas y Emmanuel Beltrán como ejes ofensivos, el visitante logró ampliar progresivamente la diferencia ante un Urquiza que buscaba respuestas con el tridente ofensivo conformado por Amorós, Sarruff y Fabricio Cabañas.

Durante el tercer cuarto, la visita encontró varias situaciones claras que le permitieron ampliar el margen en el marcador. Franco Barjacoba fue efectivo en sus intervenciones ofensivas y Beltrán continuó liderando el goleo, llevando el marcador a 76-43 al cierre del período.

En el tramo final, Urquiza intentó ajustar su defensa para limitar las penetraciones de Santiago Oviedo y Tomás Muñoz, mientras que la dupla Leandro Correa – Pablo Cabañas aportó intensidad en las transiciones ofensivas. Sin embargo, la efectividad no acompañó al conjunto local.

Con la ventaja consolidada, el equipo cordobés administró el cierre del encuentro e incluso terminó el partido con jugadores juveniles en cancha, reflejo de la amplitud de su rotación. Finalmente, Banda Norte selló la victoria de visitante por 95-61.