lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Básquet

Urquiza debutó en la Liga Federal ante un experimentado Banda Norte

Los dirigidos por Sergio Cabañas cumplieron en su histórico estreno en el certamen nacional, aunque cayeron 61-95 ante el conjunto cordobés, que mostró oficio y profundidad en su plantel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
7b17f4ef-6b03-4b96-bf0f-72585dec8762
75d02471-9b4c-4579-bb89-5d25edff0bda
efa9417d-f335-4359-b603-becf3fcb7cfb

En el estadio de la calle Cortínez, Club Atlético Urquiza tuvo su debut oficial en la Liga Federal de Básquet al recibir a Banda Norte de Río Cuarto, en el marco de la segunda fecha de la Conferencia Centro “A”. Con un gran acompañamiento del público, las Panteras afrontaron un exigente compromiso frente a un rival con experiencia en la categoría.

Lee además
urquiza inicia su camino en la liga federal de basquet: el plantel completo y el fixture
Cuenta regresiva

Urquiza inicia su camino en la Liga Federal de Básquet: el plantel completo y el fixture
Chiquito Romero decidió dejar la actividad profesional.
Nueva vida

Colgó los guantes: Chiquito Romero se retiró del fútbol

El quinteto inicial del conjunto sanjuanino estuvo compuesto por Ismael Sarruff, Pedro Amorós, Fabricio Cabañas, Emanuel Cabañas y Gonzalo Bustos, una formación que buscó imprimir intensidad ofensiva desde el arranque. Del otro lado, el equipo cordobés encontró rápidamente respuestas en Emmanuel Beltrán y Nicolás de Rivas, quienes asumieron el protagonismo en el ataque visitante.

Banda Norte tomó la iniciativa en el marcador (15-13), haciendo pesar su experiencia en el juego colectivo. Algunos errores no forzados condicionaron a Urquiza en ese tramo, que intentó equilibrar el desarrollo con los lanzamientos externos de Sarruff y Amorós.

Las transiciones rápidas del conjunto cordobés comenzaron a generar situaciones más claras de gol, presionando a los dirigidos por Sergio Cabañas. Sin embargo, la reacción ofensiva de Sarruff y Amorós permitió que las Panteras sostuvieran la paridad y cerraran el primer cuarto con ventaja mínima de 21-20.

En el segundo período, Banda Norte encontró mayor fluidez a partir de la rotación del plantel con los ingresos de Tomás Muñoz, Bruno Marioli y Benjamín Titarelli. Nicolás De Rivas continuó siendo determinante en el juego interior, mientras que Urquiza buscó fortalecer su defensa con las intervenciones de Martín Moliní y Matías Muñoz.

La visita comenzó a marcar diferencias en el marcador, llegando a establecer una ventaja que obligó a las Panteras a redoblar esfuerzos. Pedro Amorós logró descontar desde la zona pintada, mientras que Emanuel y Fabricio Cabañas aportaron puntos para sostener el ritmo ofensivo del equipo local. Aun así, Banda Norte mantuvo el control del juego y se fue al descanso largo con ventaja de 44-35.

En la segunda mitad, el conjunto cordobés consolidó su dominio. Con Nicolás de Rivas y Emmanuel Beltrán como ejes ofensivos, el visitante logró ampliar progresivamente la diferencia ante un Urquiza que buscaba respuestas con el tridente ofensivo conformado por Amorós, Sarruff y Fabricio Cabañas.

Durante el tercer cuarto, la visita encontró varias situaciones claras que le permitieron ampliar el margen en el marcador. Franco Barjacoba fue efectivo en sus intervenciones ofensivas y Beltrán continuó liderando el goleo, llevando el marcador a 76-43 al cierre del período.

En el tramo final, Urquiza intentó ajustar su defensa para limitar las penetraciones de Santiago Oviedo y Tomás Muñoz, mientras que la dupla Leandro Correa – Pablo Cabañas aportó intensidad en las transiciones ofensivas. Sin embargo, la efectividad no acompañó al conjunto local.

Con la ventaja consolidada, el equipo cordobés administró el cierre del encuentro e incluso terminó el partido con jugadores juveniles en cancha, reflejo de la amplitud de su rotación. Finalmente, Banda Norte selló la victoria de visitante por 95-61.

Temas
Seguí leyendo

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús

El micrófono y la pelota de luto: falleció Marcelo Araujo

El futbolista de Trinidad suspendido por 18 meses apelará la sanción de la Liga Sanjuanina

El sueño de agrandar La Bombonera: Boca anunció avances y espera el aval final

Boca se tuvo que conformar con un punto en su visita a Unión de Santa Fe (1-1)

River venció a Sarmiento 2-0 en el debut del Chacho Coudet en el Monumental

Los Pumas 7s recuperaron su nivel y se subieron al podio en Nueva York

Chiqui Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el futbolista de trinidad suspendido por 18 meses apelara la sancion de la liga sanjuanina
Violencia en el fútbol

El futbolista de Trinidad suspendido por 18 meses apelará la sanción de la Liga Sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas video
Más que obras

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino
Cambio de dirección

El giojismo y un inusitado apoyo a Andino

Te Puede Interesar

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia
UNSJ

Arrancó en San Juan uno de los paros docentes universitarios más largos de la historia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio
Causa resonante

Cruce entre la defensa y fiscalía por la causa del empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio

Tras el cambio del tiempo, se vienen días nublados en San Juan. Sin embargo, el jueves llegará con sorpresa.
Pronóstico

Tras el cambio del tiempo se vienen días nublados y agradables en San Juan, pero hay una sorpresa

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa
Investigación

Crimen de Rosalba Albarracín: esperan una prueba genética clave para avanzar en la causa

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús
Recuerdo

El día que la voz de Marcelo Araujo relató la épica victoria verdinegra en cancha de Lanús