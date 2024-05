Uno por uno, quiénes suenan como refuerzos en River y cómo están las charlas

Aunque el mercado de pases aún no empezó, desde hace semanas están trascendiendo nombres de posibles refuerzos para River de cara a la segunda mitad del año en la que tendrá la Copa Libertadores como el gran objetivo. Ya son seis los nombres que circulan.

Arquero uruguayo nacionalizado argentino, de 27 años, que se desempeña en Arouca de la Primera División de Portugal, pero el 30 de junio finaliza su contrato. Si bien Franco Armani extendió hasta 2026, la dirigencia piensa en buscar un suplente, aunque primero deberá resolver la salida de Ezequiel Centurión. El charrúa es un jugador que seduce, pero por ahora hay más entusiasmo del lado del jugador que en Núñez . El ex Montevideo Wanderers y Tacuarembó F. C. de Uruguay se destaca en los penales, ítem que seduce, pero si llega será para ser una opción

Germán Pezzella

El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar es uno de los grandes objetivos. Viene de renovar su contrato con Betis hasta 2026, pero su cláusula de recisión bajó a 4 millones de euros y ya hubo avances para repatriarlo. Incluso, el jugador ya dejó abierta la puerta para regresar al club en el que se formó. Hace unas semanas hubo una reunión entre el secretario técnico, Leonardo Ponzio, con el representante y el presidente, Jorge Brito, habló por videollamada con el zaguero que abandonó la Banda en 2014. Todo dependerá de lo que él decida.

Gonzalo Montiel

Más un sueño que una realidad. El lateral derecho que brilló en el ciclo de Marcelo Gallardo y que fue campeón en Qatar con la Albiceleste no está en su mejor momento en Europa. A mitad de año finaliza su préstamo en Nottingham Forest, donde no juega, y regresará a Sevilla, con el que tiene vínculo hasta mediados de 2026, pero no sería prioridad. Aún así, difícil que decida regresar a Sudamérica y la idea es quedarse en la élite.

Iker Muniain

El español dejará el Athletic Bilbao en junio, club del que es ídolo, y su deseo es jugar en River porque es hincha. En Núñez por ahora niegan conversaciones, pero que llegue libre es una chance que seduce. Aún así, se definirá en función de factores económicos -cuánto esté dispuesto River a pagarle- y personales, porque implicaría una mudanza a Sudamérica. Además, el Millonario solo tiene un cupo de extranjeros disponibles y deberá elegir bien.

Alexis Sánchez

El chileno, que pasó por el club entre 2007 y 2008 y fue campeón, es otro que suena con fuerza y ya hubo contactos. Es el apuntado para darle un salto de jerarquía al ataque. A los 35 años es suplente en Inter y quedará libre, pero dependerá de lo que quiera hacer porque ofertas desde Europa no le faltarán. Además, en su caso también influye el cupo de extranjeros.

Luciano Rodríguez

El delantero uruguayo de 20 años fue uno de los más buscados en el último mercado, pero la oferta que hizo River de 12 millones de dólares por el 70 por ciento del pase fue rechazada por Liverpool. El martes su representante Mauricio Machado reconoció que tiene una oferta del Girona de España pero dijo que sigue en charlas con el Millonario, algo que sorprendió a la propia dirigencia de la Banda. En el medio también apareció un interés de Palmeiras, pero lo cierto es que el jugador ya tiene acordado su contrato con el City Group y el pase se haría en 15 millones de euros por el 70 por ciento de la ficha.