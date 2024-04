Uno de los dirigentes apuntados por cobrar del Estado se defendió: "Soy una víctima"

"Esto se ha posicionado de una manera muy malintencionada, sin haber hecho las consultas correspondientes. Es muy agraviante y triste a la vez para las personas que trabajamos y que estamos dedicados a esta dirigencia. Hemos sido víctimas, yo particularmente he sido víctima. No tienen idea el daño que me han hecho", expresó de antemano el dirigente caucetero, en diálogo con el programa "Quién lo dice" de AM1020.