Una figura de Brasil, picante contra Argentina: "Vamos a darle una paliza"

Cuando el anfitrión del programa, el legendario exfutbolista Romario, le preguntó si planea marcar un gol ante el equipo de Lionel Scaloni, el atacante no dudó: “Voy a hacerlo”. Pero eso no fue todo. En un intercambio igualmente polémico, Romario, quien definió a los argentinos como “unos cabrones”, agregó: “En Argentina hay que pegarles, duele”, a lo que Raphinha respondió: “Que se jodan”.

El brasileño, que atraviesa un gran momento en el Barcelona, ha tenido una temporada destacada. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado convertir en el clásico continental. En relación a este desafío personal, Raphinha señaló: “Voy a marcarle un gol a Argentina. Haré todo lo que pueda, que se jodan”.

Con 31 goles y 19 asistencias a lo largo de los 47 partidos disputados este año entre su club y la selección, las palabras del delantero reflejan la confianza que le han otorgado sus buenas actuaciones. En la misma charla, también hizo referencia a su carrera por el Balón de Oro: “Honestamente, no es un objetivo personal”, comentó al referirse a su nominación al prestigioso premio. “Mis objetivos son marcar goles, dar asistencias y ganar títulos con el Barcelona y la selección”, agregó.

Pero no todo ha sido sencillo para el futbolista. Raphinha reconoció que pasó por momentos de incertidumbre, especialmente durante la última temporada: “Estaba pensando en irme del Barcelona después de la Copa América porque no estaba cómodo psicológicamente. Fue una etapa muy turbulenta. Cada día había noticias de que me iba a uno u otro equipo”, confesó.

Su decisión de quedarse en el club catalán fue influenciada por la insistencia del entrenador Flick, quien lo convenció de no apresurarse. “Flick me llamó y me pidió que fuera al entrenamiento antes de tomar una decisión, porque contaba conmigo. Hablé con mi esposa y le dije: ‘Si este hombre es justo y ve el esfuerzo en el entrenamiento, hare que me ame en una semana’”.

En relación a su personalidad competitiva, Raphinha admitió un carácter que lo define tanto dentro como fuera de la cancha. “Soy alguien que odia perder. No me gusta perder, ni en el fútbol, ni en los videojuegos, ni en casa. Es solo un mal presentimiento que tengo, y eso es lo que me llevó a donde estoy: el deseo de desarrollarme, el deseo de ganar”, explicó.

La previa a este clásico continental toma cada vez más intensidad. Con Argentina a un punto de concretar su clasificación anticipada al Mundial y Brasil en la búsqueda de afianzarse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones, las declaraciones de la figura brasileña aportaron un condimento adicional al encuentro más esperado por los aficionados del fútbol sudamericano.

De cara al duelo de este martes en Buenos Aires, hay que mencionar que el DT Dorival Júnior planea varias modificaciones con respecto al equipo que venció como local a Colombia por 2-1. Por diferentes motivos, seis serían los cambios en el once inicial de la Verdeamarela para visitar a la selección argentina.

¿Cuál podría ser el equipo titular de Brasil para el clásico? Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo, Guilherme Arana; André, Joelinton, Raphinha; Vinicius Jr., Rodrygo y Savinho.

