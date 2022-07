Una eliminación con doble cachetazo: ahora, Suarez le dijo que no a River

La ilusión de Suárez se terminó para todos los rivenses. El uruguayo terminó diciendo: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso".

Ahora el Millonario iba en búsqueda del otro delantero de jerarquía, el colombiano Borja. Situación que se había ‘trabado’ por el dólar. Pero eso no es todo, a River se le van dos jugadores de renombre, Enfo Fernández a Benfica y Julián Álvarez a Manchester City.