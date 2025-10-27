Un triunfo y dos podios sanjuaninos en el karting mendocino

El Campeonato Mendocino de Karting disputó su séptima fecha en el kartodromo Cuidad de San Martín, con un cronograma atípico con actividad viernes y sábado, debido a las elecciones legislativas del día domingo, y en horario nocturno, por la iluminación que presenta este escenario. Fueron cinco los pilotos sanjuaninos que se presentaron, tal es el caso de Valentino Aguero, Josué Martos, Bautista Vega, Santiago Ortega y Mateo Reinoso.

Valentino Aguero fue el dominador absoluto toda el fin de semana en la categoría Infantiles, logrando el primer puesto en clasificación, serie y carrera final, seguido en esta última por el mendocino Galo Pontoni, y Josué Martos, otro de los representantes de nuestra provincia que subió al podio. Martos también se destacó en esta fecha, estando entre los tres mejores en cada salida a pista.

Agüero definirá el campeonato la última fecha con Galo Pontoni

1-Valentino Agüero 8:57.551

2-Galo Pontoni a 0.530

3-Josué Martos a 8.178

En la Iame 60cc Bautista Vega logró otro podio, quedándose con el tercer lugar en la carrera final, ganada por Felipe Barone y segundo puesto para Lorenzo Martín. Todo el fin de semana estuvo en el tercer puesto Bautista, llegando en la carrera final con un tiempo general de 12:19.795, a 7.227 del vencedor.

1- Felipe Barone 12:12.068

2- Lorenzo Martín a 3.806

3- Bautista Vega a 7.227

La Guerrero 150cc lo tuvo como protagonista a Santiago Ortega, quien terminó cuarto en la competencia decisiva. Estuvo entre los cuatro primeros toda la fecha, limitado por la brida en el motor, elemento que lo tuvo debido al triunfo la carrera pasada. Alcanzó el cuarto puesto en la competencia final, por detrás de Julián Figueroa, Ignacio Agnello, y Bautista Pérez, con quien peleará el certamen en la última fecha.

1-Julián Figueroa 12:24.934

2-Ignacio Agnello a 0.175

3- Bautista Pérez a 0.368

4- Santiago Ortega a 4.123

Mateo Reinoso debutó en la Senior Pro, categoría más importante del karting mendocino, terminando en la cuarta posición la carrera final. Había finalizado quinto en pista pero la exclusión a un rival por técnica le permitió subir un puesto, en un fin de semana donde siempre estuvo metido entre los seis mejores, clasificando sexto el día sábado, y avanzando en la final hasta el cuarto puesto.

1-Lautaro Campione

2-Uma Secchi a 4.189

3- Camilo Salas a 7.873

4- Mateo Reinoso a 13.179

La octava y última será el 15 y 16 de noviembre en el mismo escenario