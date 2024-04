Un técnico sanjuanino, furioso con los árbitros: "Me faltaron el respeto y me dejaron sin trabajo"

De larga trayectoria y con presencia en el fútbol sanjuanino . José Luis Cuevas (51) este pasado fin de semana se vio una vez más perjudicado por los jueces del partido y decidió tomar una drástica decisión al frente de Trinidad . Apuntó fuertemente a los árbitros en el post partido: "Me faltaron el respeto y me dejaron sin trabajo".

Todos lo conocen por Lito Cuevas y hasta hace unos días era técnico de Trinidad. La derrota 2-1 ante Minero lo terminó de condenar, pero no sólo es eso, sino que los "árbitros condicionaron su trabajo en la semana para después hacer lo que ellos quieran".

"Yo tengo códigos y ellos me faltaron el respeto. Me dejaron sin el pan en la mesa y la jugada claramente era offside", comentó el técnico sobre el gol que le convierten a Trinidad. El jugador minero está fuera de juego y la línea no vio la posición adelantada, convalidando el gol y derrota para el León.

"Me juraron y perjuraron que no era offside. Lo que han hecho ustedes es perjudicar el trabajo del cuerpo técnico. Decidí dar un paso al costado y renunciar de Trinidad porque me dan a pensar que el problema es de los árbitros con Lito Cuevas", aseguró el entrenador de larga trayectoria en el fútbol local, caucetero e iglesiano.

El DT, que ahora se quedó sin club, expresó un árbitro nacional le dio la derecha y le dijo que les estaban haciendo daño con los fallos

Consumada la fecha 7 del fútbol local, Cuevas decidió renunciar a su mandato en Trinidad, tras la polémica con los árbitros. Se quedó sin club y a la espera de que salgan nuevos destinos.

Vale destacar que José Luis lleva mucho años dentro del fútbol sanjuanino (desde el 2002) y pasó por varios clubes. Uno de sus pasos más destacados fue por San Martín de San Juan, cuando fue entrenador de arqueros y acompañó la campaña de Daniel Garnero y Facundo Sava en el Nacional y Primera.