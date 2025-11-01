sábado 1 de noviembre 2025

Inédito

Un sanjuanino salió campeón argentino en una competencia de tiro

El ganador es Marcelo Giménez y se consagró en la categoría Veteranos compitiendo con una pistola 9mm.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-01 at 20.00.57

El tirador sanjuanino Marcelo Giménez se consagró campeón argentino en la categoría Veteranos, durante el Campeonato Nacional de Grueso Calibre, realizado los días 1 y 2 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires.

Giménez, que compitió utilizando una pistola 9 milímetros, logró imponerse frente a destacados representantes de todo el país gracias a su regularidad y precisión en cada una de las series del certamen. Su desempeño le permitió coronar una temporada sobresaliente dentro del tiro deportivo argentino.

El campeonato reunió a los mejores exponentes nacionales de esta exigente disciplina, que requiere concentración, control y técnica. El logro de Giménez no solo representa un orgullo personal, sino también un importante reconocimiento para el tiro deportivo sanjuanino, que sigue ganando presencia en el plano nacional.

Es una gran satisfacción poder representar a San Juan y traer este título para mi provincia”, expresó emocionado el campeón tras la ceremonia de premiación, donde recibió el reconocimiento de sus pares y autoridades de la Federación Argentina de Tiro.

Imagen archivo
Impactante

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir video
Informe

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir

El bar, ubicado en Urquiza y Córdoba. Foto: Leandro Porcel. video
Video

Lugares abandonados: de la movida nocturna de San Juan al desamparo

Hallaron sin vida a un anciano en Rawson: estaba con los pantalones bajos
Deceso

Hallaron sin vida a un anciano en Rawson: estaba con los pantalones bajos

Llegó el viento Zonda a San Juan: ráfagas de más de 100 km/h y cortes de luz en varios departamentos
Alerta

Llegó el viento Zonda a San Juan: ráfagas de más de 100 km/h y cortes de luz en varios departamentos

