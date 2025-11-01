Un sanjuanino salió campeón argentino en una competencia de tiro

El tirador sanjuanino Marcelo Giménez se consagró campeón argentino en la categoría Veteranos , durante el Campeonato Nacional de Grueso Calibre , realizado los días 1 y 2 de noviembre de 2025 en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires .

Giménez, que compitió utilizando una pistola 9 milímetros , logró imponerse frente a destacados representantes de todo el país gracias a su regularidad y precisión en cada una de las series del certamen. Su desempeño le permitió coronar una temporada sobresaliente dentro del tiro deportivo argentino.

El campeonato reunió a los mejores exponentes nacionales de esta exigente disciplina, que requiere concentración, control y técnica. El logro de Giménez no solo representa un orgullo personal, sino también un importante reconocimiento para el tiro deportivo sanjuanino, que sigue ganando presencia en el plano nacional.

“Es una gran satisfacción poder representar a San Juan y traer este título para mi provincia”, expresó emocionado el campeón tras la ceremonia de premiación, donde recibió el reconocimiento de sus pares y autoridades de la Federación Argentina de Tiro.