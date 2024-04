Un sanjuanino más, lejos de UPCN y buscando una escuela para hacer docencia: la nueva vida de Mati Salvo

Video Un técnico sanjuanino, furioso con los árbitros: "Me faltaron el respeto y me dejaron sin trabajo"

"Ahora quiero hacer lo que me gusta y de lo que me recibí. Aspiro a la docencia en las escuelas porque me fascina. Pensé que a esta edad era el momento del retiro profesional y lo hice, a veces, cuando se cierra una puerta se abre otra", aseguró el ex líbero cóndor a Tiempo de San Juan.

Sin título.jpg

Si bien ganó todo con UPCN y pasó toda su rica historia, señaló que del todo no se va a ir. Sino que estará colaborando, pero desde otro lado.

"Voy a seguir ligado a la primera local (el torneo de la Federación Sanjuanina). Me lo tomo mucho más tranquilo y como hobbie. Además soy DT en la categoría Sub 14, 16, y estoy dando una mano en Sub 18", manifestó.

Salvo lleva una vida en San Juan, tiene el DNI y aspira a quedarse. Lejos del vóley profesional de UPCN, pero conectado desde otro lado. A modo de broma, el ex jugador dijo que Fabían Armoa le aseguró tener lugar para otro buzo dentro del cuerpo técnico para cuando él decida volver.

LA HISTORIA DE MATÍAS SALVO, EL LÍBERO QUE ENTRÓ EN LA PÁGINA DORADA DE UPCN

Matías Salvo llegó a San Juan con apenas 18 años y no volvió más a su Benito Juárez, donde realizó su etapa formativa y luego fue incorporado para jugar en la máxima categoría de Azul Vóley, entidad que en ese tiempo disputaba el Torneo Liga A2, que era la segunda categoría del voleibol argentino. De esa manera jugó el campeonato de la temporada 2008-09. Además, su familia por temas de trabajo se radicó en Azul y en la actualidad su hermano Martín forma parte del staf docente de Azul Vóley y juega en la primera división de la misma entidad que forma parte de los certámenes de la Asociación Olavarriense de Vóleibol.

image.png

En tanto que desde el 2010 en adelante, este protagonista se convirtió es un sanjuanino más, por adopción y con DNI. La decisión de retirarse la había tomado en 2023. "Cuando comenzó la pretemporada estaba en plena residencia para recibirme de profesor de Educación Física, que era un sueño que me quedaba por cumplir y es a lo que me voy a dedicar ahora. Por eso ya no seguiré como jugador profesional. Mi viaje con UPCN terminó el viernes pasado (en referencia al 29 de marzo), con un estadio repleto. Me hubiese encantado que hubiese sido con el 10mo título, pero no pudo ser", dijo Matías, quien se sumó al club por un plan de captación de talentos.

"Fui un privilegiado por haber jugado en el club más grande de Argentina y haber compartido plantel con enormes jugadores", confesó el ex Azul Vóley, quien en su paso por el elenco sanjuanino, primero fue armador, pero luego el DT lo hizo jugar de líbero, su rol predominante en UPCN, a la vez que también se desempeñó como receptor punta.

En lo estrictamente deportivo, Salvo no sólo fue un jugador importante en la historia del club (en el Sudamericano 2019 fue elegido como Mejor Líbero) sino que en el funcionamiento de cada plantel su forma de ser y su personalidad lo convirtieron en invaluable. El constante apoyo a sus compañeros y su compromiso y tenacidad a la hora de entrenar, titular o suplente, fue un ejemplo temporada a temporada, durante 15 años.

Con UPCN, el líbero ganó nueve veces la Liga Argentina, cinco ediciones de la Copa Aclav, siete Super Copa o Copa Master, el Super 8 (el primer título del club sanjuanino), los históricos dos Campeonatos Sudamericanos y las incomparables dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Clubes. En referencia a su historial de campeonatos, dijo que "cada título fue inolvidable, pero hay uno que es especial: la primera Liga Argentina, en 2010/11, con el séptimo partido en la final ante Bolívar y el estadio Aldo Cantoni colmado de personas. Y ya en lo personal, mi mejor torneo fue el Sudamericano del 2019 en Brasil. Si bien perdimos la final, quedé en el equipo ideal y fui elegido como Mejor Líbero, un orgullo enorme".

De perfil bajo, querible y muy respetuoso, sólo sus compañeros y su familia sabían que el partido ante Policial de Formosa, en el que UPCN no pudo avanzar a la final, era su despedida.

"Se cerró una etapa que ni en mis mejores sueños de chiquito podría haberlo imaginado de esta manera, fue una increíble aventura de 15 años en los que me abrazaron momentos de lágrimas y de sonrisas. Tuve el privilegio de compartir con tres de los líberos más grandiosos de la historia de la Liga Argentina y se me llena el corazón de orgullo al decir que fui suplente de Sebastián Garrocq, Nicolás Perren y Tomás Ruiz. No me queda más que agradecer a todas las personas que estuvieron a lo largo de este tiempo. Todos y cada uno forman parte de esta familia que elegiré siempre", se despidió el gran campeón de UPCN San Juan Vóley.