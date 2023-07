Un sanjuanino hincha de Independiente vende sus 55 camisetas para ayudar en la colecta de Maratea

IMG_20230709_141100036~2.jpg

"Venía aportando de a poco y veía que no se llegaba al dinero que todos los hinchas queremos. Me entró una desesperación por eso y de querer colaborar fuerte, de hacer un buen aporte, y se me ocurrió vender las camisetas para donar parte de lo recaudado", confesó Diego Polvorinos, quien es esposo de Johana y papá de Yasmín y Farid 'Cai'.