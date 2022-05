Un Riquelme comprensivo y 'al hueso': qué dijo de Boca antes de la final con Tigre

• El rendimiento de Boca

"Para nosotros es muy importante llegar a la final. Yo no soy un loco, cuando el equipo no juega bien lo reconozco, pero cuando Boca juega bien no noto la misma euforia que cuando dicen que juega mal... El domingo vamos a tener un partido duro ante Tigre, pero todavía falta para ser un gran equipo".

• La final con Tigre

"Durante dos años y medio el equipo viene compitiendo bien, llegamos varias veces a la final y hemos tenido la suerte de ganar en más de una vez. El fútbol argentino es muy difícil y si tanto Tigre y Boca están en la final es por qué están jugando bien"

• Sobre los penales ante Racing

"En los penales siempre siento que vamos a ganar. Los penales son un poco y un poco (de suerte). Es un poco de cada cosa: patear bien, el arquero y un poco de suerte también". Sobre Agustín Rossi fue contundente: "Está más cómodo en los penales que en los 90 minutos".

• La postura de Fabra y Cardona

"Fabra ya es parte de la casa, lleva más siete años y va a quedar en la historia de nuestro club. Aunque a veces digamos que crack y al otro día no sigue al siete y nos hacen un gol, Fabra va a estar entre los mejores latearles en la historia de nuestro club". Por su parte, de Cardona, ex Xeneize y ahora de Racing, afirmó: "Sentí rareza, me hubiese gustado verlo jugar mucho tiempo más con la de Boca. Siento debilidad yo por él y ahora tengo que disfrutar de él en donde juegue. Siempre quiero que le vaya bien".

• Mensaje a los hinchas

"El hincha de Boca está contento, confía mucho en nosotros y tienen que saber que al club se lo vamos a cuidar mucho, lo queremos mucho. Nos pasamos todo el día acá, ojalá que me quieran tener acá por mucho tiempo más... el día que me eligieron los hinchas para que vuelva a mi casa, sentí más felicidad que cuando le gané al Real Madrid".

• ¿Boca el mejor de Argentina?

"Este campeonato fue muy parejo. No creo que ningún equipo haya sacado una diferencia muy clara, por eso las dos zonas fueron muy parejas, pero hasta el día de hoy el mejor equipo de la argentina es el que ganó el campeonato anterior y el domingo habrá uno nuevo".

• ¿Qué dijo de Battaglia?

"Él está contento, es su lugar, su casa. Está claro que no es lo mismo ser futbolista que estar dirigiendo. Si las cosas van bien, estamos todos contentos cuando sos futbolista, pero cuando sos DT y el equipo no anda muy bien, se tiene que acostumbrar a que cuando el equipo ande más o menos, se la van a agarrar con él".