Un jugador que jugó en la Premier League fue condenado a 20 años por aceptar soborno

El ex deportista de 46 años es una de las leyendas del fútbol chino. Como mediocentro defensivo, disputó 92 partidos con la selección nacional, anotando cinco goles y siendo clave en la clasificación de China para su único Mundial, el de 2002. Su paso por el Everton de la Premier League lo posicionó como un referente del fútbol asiático, aunque su carrera se vio frustrada por las lesiones. Posteriormente, jugó en el Sheffield United y regresó a China en 2008 antes de retirarse.

image.png

En 2020 fue nombrado seleccionador de la selección masculina de China, tras la dimisión del italiano Marcelo Lippi. Su etapa como técnico, sin embargo, fue breve y controvertida. Durante su gestión, que culminó en diciembre de 2021 tras el fracaso en la clasificación al Mundial de Qatar, Li fue objeto de críticas por parte de los medios y los aficionados, quienes cuestionaron su estrategia y su reticencia a convocar a jugadores nacionalizados como el brasileño Elkeson. Pese a su historial como jugador, su paso por el banquillo quedó marcado por la insatisfacción generalizada.

En noviembre de 2022, las autoridades chinas anunciaron que Li estaba siendo investigado por “graves violaciones de la ley”. El caso, que inicialmente parecía centrarse en su figura, se expandió rápidamente para abarcar a otros altos funcionarios del fútbol chino. Las investigaciones, impulsadas por la Administración General para el Deporte, apuntaron a irregularidades en múltiples niveles, incluyendo la organización de torneos y la gestión de árbitros.

La condena a Li forma parte de una serie de sentencias recientes que han afectado al fútbol chino. Este mismo mes, el ex secretario general de la CFA, Liu Yi, recibió una pena de 11 años de prisión y una multa de 3,6 millones de yuanes por aceptar sobornos (casi medio millón de dólares), mientras que el ex director del Departamento de Gestión de Árbitros, Tan Hai, fue condenado a seis años y medio. Otros nombres destacados, como el ex presidente de la CSL Ma Chengquan y el ex vicepresidente de la CFA Li Yuyi, también han enfrentado severas penas.

La campaña anticorrupción emprendida por el gobierno chino refleja una estrategia más amplia del PCCh para garantizar la integridad en sectores clave del país. En el ámbito deportivo, la Administración General para el Deporte ha prometido mayor transparencia, reconociendo que los casos recientes han afectado la credibilidad de las instituciones encargadas de promover el desarrollo del fútbol.

Si bien la sentencia de Li aún puede ser apelada, su caso marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en el fútbol chino. Las autoridades han dejado claro que no tolerarán irregularidades, independientemente de la notoriedad o influencia de los involucrados. Este enfoque podría sentar un precedente para la supervisión de otros sectores en China, reforzando el mensaje del gobierno sobre la importancia de la ética y la legalidad.