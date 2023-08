Un hincha de Racing se confiesa: su fe ante Boca y la anécdota para poder entrar al Cilindro

"Yo los he enfermado. Antes de que naciera mi primer hijo, le hice plotear las guardas de la pared. Ellos ahora solos me dicen 'faltan tres días para que juegue Racing'. Se sientan, tienen su cábalas, su lugar en cada partido", se refirió Funes sobre la pasión que llevan los hijos con el club.

image.png

Hice cosas por Racing que ahora les inculco a mis hijos de que no hagan.

View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

"En el 2019 estaba por salir campeón Racing, mi esposa no era socia y no vendían entradas para personas que no fueran socias, entonces busqué en el padrón todas las mujeres sanjuaninas para poder buscar un carnet. Conseguí uno de una chica sanjuanina que era socia, pero debía 12 cuotas. Pagué todo eso para que podamos ir, más las nuestras y los pasajes. Lo vale, sin dudas", confesó Funes sobre la anécdota que le quedó con su equipo.

image.png

Por último, el periodista deportivo se puso en los zapatos del arquero capitán Gabriel Arias y dijo cuáles serían sus palabras para que los jugadores salgan a jugarlo como una final.

"'Esta es nuestra casa, acá no podemos perder. Allá no nos ganaron y menos nos van a ganar acá', estos partidos son diferentes. Boca tiene un plantel mejor que el de Racing, pero acá se equipara todo, son partidos muy difíciles", cerró Funes en Entretiempo.