Un ganador de la Vuelta de San Juan ahora es campeón del mundo

https://twitter.com/UCI_cycling/status/1573848075658895361 Race update@mathieuvdpoel has decided to abandon the Men Elite Road Race here at @wollongong2022.#Wollongong2022 pic.twitter.com/jQyXrsSd6k — UCI (@UCI_cycling) September 25, 2022

La carrera para uno de los favoritos empezó a disputarse la noche anterior a la salida. Y es que Mathieu van der Poel protagonizó, en su perjuicio, uno de los incidentes más surrealistas de la historia de los Mundiales, por lo que fue detenido por la policía australiana y no pudo regresar a su hotel hasta las cuatro de la madrugada. “Es cierto, hubo una pequeña disputa. Me acosté temprano y muchos niños en el pasillo de mi habitación tocaron la puerta continuamente. Después de un par de veces me levanté y no pedí tan amablemente que se detuvieran. Luego llamaron a la policía y me llevaron a comisaría”, explicó el neerlandés en zona mixta. No había transcurrido una hora de competición cuando Van der Poel se bajaba de la bicicleta para decir adiós al sueño mundialista y, por si fuera poco, deberá permanecer seis semanas en territorio aussie (como confirmó el manager del Alpecin, su equipo) después de que las autoridades le retiraran el pasaporte. Triste final de temporada.