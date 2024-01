Un ex técnico verdinegro desató el debate en redes: "Palermo era mejor cabeceador que Haaland"

Luego, marcó las diferencias con la figura del Paris Saint Germain. “Mbappé es un monstruo. Para mí, que no tengo la verdad, porque el fútbol no es absoluto… Vos me decís juega Haaland, ni me calienta que juegue. Ahora, me decís juega Messi, Mbappé, u otro que juegue bien a la pelota, lo miro. Me gusta mirarlo. Pero el tipo lo que hace y estadísticamente es extraordinario.”

Vale destacar que el futbolista de 23 años lleva un registro asombroso, al ostentar un total de 206 goles (además de 50 asistencias) en solamente 258 partidos a lo largo de su carrera. La anterior temporada fue una pieza clave para que los de Pep Guardiola consiguieron un histórico triplete al conquistar la Premier League, la FA Cup y la Champions League (primera en la historia del club). Haaland se despachó con 52 goles en 53 juegos. Casi uno por partido.

Más tarde, durante la entrevista, trataron de trazar un paralelismo entre Haaland y Martín Palermo, ex gloria de Boca Juniors. Sin embargo, Pipo marcó las diferencias: “Son diferentes. Haaland es más rápido que Martín, y Martín me parece mejor cabeceador que Haaland y con mucho olfato de gol. Muy ganador, por su personalidad”. Aunque luego, reconoció: “Al principio no me gustaba mucho (Palermo), pero un tipo que hace trescientos y pico de goles hay que sacarse el sombrero y merece el respeto y admiración de todos”.

El Loco, que es el máximo goleador histórico de Boca Juniors, marcó 236 goles con la camiseta azul y oro. Además conquistó seis títulos locales y ocho internacionales, destacándose dos Copas Libertadores, una Intercontinental ante Real Madrid y dos Copas Sudamericanas.

En otro fragmento de la nota, Gorosito expresó quiénes son los argentinos que podrían llegar al status de crack en el corto plazo: “El chico Zeballos de Boca tiene todas las condiciones para ser crack. Echeverri tiene todo para ser crack. Para mi, del grueso de los jugadores, me parece que son los dos mejores, con más proyección”.

FUENTE: Infobae