Un ex Real Madrid y un fanático del Xeneixe: los dos arqueros que pican en punta para ir a Boca

El costarricense de 38 años, tricampeón de la Champions League con el cuadro merengue y de último paso por el PSG, viene de medio año de inactividad tras irse libre del conjunto parisino y no encontrar un nuevo club. Sin embargo, pese a su gran prestigio y trayectoria, en la Ribera no lo estarían considerando por el cupo de extranjeros. Algo similar ocurriría con Aguerre (uruguayo) y Cortés (chileno), por lo que se decantarían por un guardametas argentino que es confeso hincha xeneize.

Se trata de Agustín Marchesín, que alguna fuentes ya indican que es el elegido para ser el nuevo arquero de Boca. El oriundo de San Cayetano, con varias presencias en la Selección argentina, es actualmente jugador de Gremio, al que llegó en 2024 y con el que tiene contrato hasta diciembre de este 2025. El último año atajó unos 46 partidos entre el campeonato local, copas nacionales, estadual y Copa Libertadores, recibió 48 goles y mantuvo unas 14 vallas invictas.

Ya habría habido una comunicación por parte del club con el portero, pero aún no se habría producido un contacto oficial con el conjunto gaúcho. El ex Lanús manifestó tiempo atrás su amor por los colores azul y oro y estaría dispuesto a calzarse el buzo de la Ribera. Todo dependerá de lo que decidan en Porto Alegre, si están dispuestos o no a desprenderse de él. Con un exitoso paso por el arco del Granate, atajó también en Santos Laguna y América de México, el Porto y el Celta de Vigo.

¿Se convertirá finalmente Marchesín en el nuevo arquero de Boca?