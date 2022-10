Un ex canterano e hincha de Desamparados opinó sobre el presente del club y su fe por salvar la categoría

image.png Foto de Facebook de Luis Argumosa, tras el ascenso y el campeonato en el Torneo Local

El futbolista conversó con Tiempo de San Juany dijo que la situación de la institución es bastante compleja: "Lamentablemente el club está pasando un momento difícil tanto en lo institucional y deportivo". Además, aseguró que no es tiempo de acusar a nadie, si no de hacerse cargo de lo que está sucediendo: "En esto es muy complicado buscarle el culpable, solo sé que si Desamparados hubiese jugado los partidos en el Serpentario sería otra cosa".

image.png

En cuanto a la cabeza del jugador sobre la presión del descenso, el defensor ex Desamparados manifestó: "Eso es lo más importante en esta situación y seguramente están enchufados para enfrentar lo que viene. Lo del descenso trato de no pensar, todos los días digo que vamos a seguir en el Federal y Desamparados es un club que no merece descender por la historia que tiene".

image.png

Pese a la goleada 3-0 ante Círculo Deportivo, Desamparados tiene dos finales más, una de visitante y otra en casa: Liniers de Bahía Blanca y Juventud Unida de San Luis. Con la victoria del domingo y ante la derrota de Camioneros, escaló una posición y conseguir un buen resultado en los partidos que se le vienen, saldría milagrosamente del descenso cuando solo restan dos fechas.

"Con Liniers va a ser un partido durísimo donde no hay margen de error. Tengo fe que todo va a salir bien. Confianza plena en el cuerpo técnico y jugadores que lo van a lograr. He hablado con ex compañeros y con la mayoría de los chicos del club, les estoy dando mi apoyo, los veo con muchas ganas de revertir esta situación", cerró el ex canterano e hincha de Desamparados, sobre el presente del club en estas dos finales que se le vienen.