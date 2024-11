Un estadio del interior del país, la sede del Boca-Vélez en la semifinal de Copa Argentina

Ya confirmada la sede, habrá que ver qué repercusiones del caso genera sobre todo del lado de Liniers, luego de que Fabián Berlanga, máximo dirigente del club, reclamara que “por lo menos que sea a 10 kilómetros de Capital Federal, porque subir a un avión hace que se pierdan dos entrenamientos”.

Ante esta decisión que choca de frente con los intereses de Vélez, principalmente porque le implica un desgaste físico y de tiempo que no va de la mano con el ideal para afrontar el tramo final de la Liga Profesional, donde lucha por ser campeón, no se descarta que Gustavo Quintero apele a un equipo suplente. ”Vamos a tener que resignar uno de los dos torneos, porque para las dos cosas no nos va a dar”, sentenció días atrás el presidente.

¿Cómo será la distribución de las parcialidades en el Kempes?

Vélez ocupará las tribunas Artime y Ardiles, es decir, tendría a disposición aproximadamente 18.500 localidades de acuerdo a la capacidad de esos sectores, mientras que Boca tiene asignadas las tribunas Ardiles norte, Gasparini y Willington, con lo cual le corresponderían prácticamente 38.500 entradas para sus hinchas.