Un clásico de La Plata, picante: Gimnasia sin entrenamientos y Estudiantes con la polémica con AFA

Gimnasia y Estudiantes jugarán este lunes desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por las semifinales del Torneo Clausura, en una nueva edición del clásico de La Plata. El Lobo y el Pincha se cruzarán en un duelo de eliminación directa por primera vez en once años, con el objetivo de imponerse a sus respectivas adversidades y jugar la gran final en el Estadio Madre de Ciudades. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Si bien el Tripero cayó en el último encuentro ante su clásico rival hace menos de dos meses, cambió su imágen rotundamente y no volvió a perder desde entonces, encadenando cinco triunfos consecutivos, en los que únicamente recibió un gol. En su camino a esta instancia, eliminó a Unión y a Barracas Central, pero a pesar del buen momento, el elenco dirigido por Fernando Zaniratto vive una difícil situación institucional: por falta de pagos, no se entrenó por tercera vez en dos meses. En la semana, el director técnico estuvo apoyando a la Reserva y consoló al plantel luego de la derrota contra Boca.

Por su parte, el León cerró la fase regular con tres derrotas y se metió por la ventana en un octavo puesto que causó que no pueda definir ningún encuentro en condición de local, sin embargo, se envalentonó cuando lo obligaron a hacerle un pasillo a Rosario Central por ser campeón de liga y en un gesto de rebeldía, lo recibió de espaldas, para posteriormente vencerlo en el Gigante de Arroyito. Luego del duelo, recibió importantes sanciones y viajó a Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba, al que también pudo eliminar para acceder a esta instancia, la cual deberá afrontar sin Guido Carrillo, que cumple la última de sus cuatro fechas de suspensión. Las probables formaciones de clásico Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto. Estudiantes Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Compartí esta nota en redes sociales:







