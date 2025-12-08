lunes 8 de diciembre 2025

LPA

Un clásico de La Plata, picante: Gimnasia sin entrenamientos y Estudiantes con la polémica con AFA

A partir de las 17 horas de este lunes estos dos equipos se juegan un lugar en la final del Clausura de la Liga Profesional donde ya espera Racing.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Gimnasia y Estudiantes jugarán este lunes desde las 17.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, por las semifinales del Torneo Clausura, en una nueva edición del clásico de La Plata. El Lobo y el Pincha se cruzarán en un duelo de eliminación directa por primera vez en once años, con el objetivo de imponerse a sus respectivas adversidades y jugar la gran final en el Estadio Madre de Ciudades. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Si bien el Tripero cayó en el último encuentro ante su clásico rival hace menos de dos meses, cambió su imágen rotundamente y no volvió a perder desde entonces, encadenando cinco triunfos consecutivos, en los que únicamente recibió un gol. En su camino a esta instancia, eliminó a Unión y a Barracas Central, pero a pesar del buen momento, el elenco dirigido por Fernando Zaniratto vive una difícil situación institucional: por falta de pagos, no se entrenó por tercera vez en dos meses. En la semana, el director técnico estuvo apoyando a la Reserva y consoló al plantel luego de la derrota contra Boca.

Por su parte, el León cerró la fase regular con tres derrotas y se metió por la ventana en un octavo puesto que causó que no pueda definir ningún encuentro en condición de local, sin embargo, se envalentonó cuando lo obligaron a hacerle un pasillo a Rosario Central por ser campeón de liga y en un gesto de rebeldía, lo recibió de espaldas, para posteriormente vencerlo en el Gigante de Arroyito. Luego del duelo, recibió importantes sanciones y viajó a Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba, al que también pudo eliminar para acceder a esta instancia, la cual deberá afrontar sin Guido Carrillo, que cumple la última de sus cuatro fechas de suspensión.

Las probables formaciones de clásico

Gimnasia:

Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

