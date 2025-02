Un antes y un después: a 48 años del debut de Diego Maradona en la Selección Argentina

Dos días antes del encuentro, César Luis Menotti, quien después lo dejaría afuera de la lista para el Mundial de 1978, le reveló a Maradona que sería citado para hacer su estreno con el combinado nacional. "Báñese y vaya para la concentración en Los dos Chinos. Avísele a sus padres, pero no lo comente con nadie más", le comentó el Flaco.

Con apenas 16 años, el Diez, que cuatro meses atrás había debutado en la Primera de Argentinos Juniors, ingresó en reemplazo de Leopoldo Jacinto Luque y rompió un récord histórico que sigue vigente en la actualidad, ya que es el futbolista más joven en hacer su presentación en la Mayor. A los 5 minutos del segundo tiempo los dirigidos por Menotti se imponían por 5-0 y la chance de Pelusa estaba al caer. "No quiero ponerlo nervioso, pero si las cosas van bien lo meto a usted en el segundo tiempo", le había dicho el DT.

Finalmente, a los 20 del complemento se dio el momento más esperado de Diego: su estreno en la Selección Mayor. Las indicaciones del técnico fueron bastante sencillas. "Haga lo que sabe", le pidió. Con la 19 en la espalda, Maradona saltó al campo de juego y dio inicio a su brillante paso por el combinado nacional que alcanzó su punto máximo con la obtención de la Copa del Mundo en 1986.

En su primera intervención, recibió un pase de Américo Gallego y dejó a René Houseman mano a mano con el arquero húngaro, que evitó el sexto. Más tarde, Sándor Zombori anotó el descuento que decretaría el marcador final. No obstante, antes de que finalizara el encuentro, Diego tuvo su chance tras quedar frente al uno del conjunto visitante y, de derecha, mandó la pelota por encima del travesaño.

En su libro Yo soy el Diego, escrito por los periodistas Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo, Maradona se refirió a ese día: "Me temblaron las piernas y las manos. Era un ruido bárbaro: la tribuna gritaba, lo que me había dicho Menotti me sonaba en la cabeza. Lo digo honestamente, tenía un julepe bárbaro".

El astro argentino comenzó su carrera en Argentina jugando 25 partidos en la Sub-20 en los que marcó 14 goles. Luego, en la Mayor disputó 91 encuentros en los que festejó en 34 ocasiones, siendo sus actuaciones más recordadas han sido en los Mundiales. En las cuatro ediciones de la Copa del Mundo que participó (España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994) acumuló 21 partidos y ocho tantos.

Más allá de las estadísticas, la gloria la alcanzó en tres ocasiones, y sin dudas la más importante fue la conquista del 86 ante Alemania, pero antes con la Sub-20 había dado la vuelta en Japón en 1979,y luego del logro con Carlos Bilardo como técnico, repitió en la Copa Artemio Franchi de 1993.

Por último, Peluso estuvo en la Selección Argentina como entrenador. Entre 2008 y 2010 dirigió 24 partidos y logró una efectividad del 75 por ciento con 18 triunfos y seis derrotas. Su período culminó luego de Sudáfrica 2010, donde su equipo fue eliminado en cuartos de final ante Alemania luego de perder 4-0, tras haber logrado tres victorias en fase de grupos y de imponerse ante México en octavos.

Fuente: TyC Sports